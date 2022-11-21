Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Відомі випадки загибелі та поранення волонтерів з 2014 року і по 24 лютого 2022 року, але і зараз, починаючи з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є багато волонтерів, які загинули або ж були поранені, однак держава цього не побачила і не надала якісь пільги сім'ям загиблих волонтерів, а поранені лікувалися своїм коштом", - зазначила голова Волонтерської сотні Доброволя.



Наталя Воронкова пропонує, щоб у випадку смерті чи поранення волонтера хоча б зробити розслідування, аби визнати його, як людину, що потрапила під обстріл у наслідок бойових дій, щоб сім'ї загиблих волонтерів посмертно мали право на якісь пільги або виплати, так само і поранені волонтери.

Херсонський волонтер, який понад два місяці жив в окупації та був під загрозою роззстрілу, продовжує допомагати фронту, перебравшись до Львова

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