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Сирна запіканка на молоці
Як приготувати сирну запіканку на молоці? Ніжну й апетитну. Один із секретів її приготування — запікати при низькій температурі. Другий секрет — якість продуктів. Подавати до столу сирну запіканку можна як в теплому, так і в холодному вигляді, а полити зверху — сметаною чи джемом, або ж … нічим. Бо її смак і без додатків – неперевершений
Інгредієнти сирної запіканки на молоці на 4 порції:
- 4 курячих яйця
- 750 г розсипчастого сиру
- 4 ст. ложки манної крупи
- 1 склянка молока
- 4 ст. ложки цукру
- 2 г ваніліну
Покрокова інструкція для приготування сирної запіканки на молоці:
- Ретельно перетираємо яйця з цукром
- Додаємо молоко, ванілін
- Знову ретельно перемішуємо суміш
- Викладаємо сир у глибоку миску
- Додаємо манку до сиру, вимішуємо
- Додаємо суміш яєць, молока, цукру, ваніліну
- За бажанням — додаємо ягоди чи фрукти
- Знову ретельно перемішуємо всю масу разом, бажано блендером
- Змащуємо вершковим маслом розігріту форму
- Вливаємо в розігріту форму сирну масу
- Розігріваємо духовку до 200 градусів
- Ставимо форму в духовку на 40-45 хв.
- Виймаємо форму з духовки
- Даємо нашій запіканці охолонути
Смачного!
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