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Сирна запіканка на молоці

21 жовтня, 2022 п'ятниця
14:56

Як приготувати сирну запіканку на молоці? Ніжну й апетитну. Один із секретів її приготування — запікати при низькій температурі. Другий секрет — якість продуктів. Подавати до столу сирну запіканку можна як в теплому, так і в холодному вигляді, а полити зверху — сметаною чи джемом, або ж … нічим. Бо її смак і без додатків – неперевершений

Інгредієнти сирної запіканки на молоці на 4 порції:

  • 4 курячих яйця
  • 750 г розсипчастого сиру
  • 4 ст. ложки манної крупи
  • 1 склянка молока
  • 4 ст. ложки цукру
  • 2 г ваніліну

Покрокова інструкція для приготування сирної запіканки на молоці:

  • Ретельно перетираємо яйця з цукром
  • Додаємо молоко, ванілін
  • Знову ретельно перемішуємо суміш
  • Викладаємо сир у глибоку миску
  • Додаємо манку до сиру, вимішуємо
  • Додаємо суміш яєць, молока, цукру, ваніліну
  • За бажанням — додаємо ягоди чи фрукти
  • Знову ретельно перемішуємо всю масу разом, бажано блендером
  • Змащуємо вершковим маслом розігріту форму
  • Вливаємо в розігріту форму сирну масу
  • Розігріваємо духовку до 200 градусів
  • Ставимо форму в духовку на 40-45 хв.
  • Виймаємо форму з духовки
  • Даємо нашій запіканці охолонути

Смачного! 

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кулінарія
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