Словаччина закінчила вакцинацію російським "Спутником V": щепилось менше 20 тис. людей
У Словаччині 31 серпня закінчилась вакцинація російським препаратом "Спутник V"
Про це повідомляє ЄП.
31 серпня - останній день, коли словаки можуть завершити вакцинацію цим препаратом. Термін придатності вакцини закінчується 1 вересня.
За словами представника департаменту охорони здоров'я, 30 серпня ще шість осіб чекали другу дозу.
Станом на 30 серпня в Словаччині було введено 37 021 дозу препарату. Всього в країні цією "Спутником" вакциновано приблизно 18 500 осіб.
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