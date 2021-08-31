Словаччина закінчила вакцинацію російським "Спутником V": щепилось менше 20 тис. людей

Про це повідомляє ЄП.

31 серпня - останній день, коли словаки можуть завершити вакцинацію цим препаратом. Термін придатності вакцини закінчується 1 вересня.

За словами представника департаменту охорони здоров'я, 30 серпня ще шість осіб чекали другу дозу.

Станом на 30 серпня в Словаччині було введено 37 021 дозу препарату. Всього в країні цією "Спутником" вакциновано приблизно 18 500 осіб.