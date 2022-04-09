"Сльози в очах глядачів": Ткаченко про першу виставу з початку війни у Національному театрі ім. Лесі Українки
В Національному академічному театрі імені Лесі Українки з аншлагом відбулась перша від початку війни вистава
Про це написав на своїй сторінці у facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Сльози в очах глядачів. Сльози в очах акторів. Сльози в очах всього колективу театру. Такою стала для всіх присутніх перша воєнна вистава «Три кохання» в театрі Лесі Українки", - написав міністр.
За словами міністра з 1 квітня, із дотриманням безпекових норм, поступово відновлюють роботу заклади культури.
"Культура має зцілюючу функцію. Вона ладна наповнювати життя надією на краще. Споглядаючи вистави, читаючи книжки наших авторів, слухаючи наші пісні – ми усвідомлюємо, що Україна є незламною. Ми відчуваємо дух минулих поколінь, які також боролися за незалежність проти загарбників. І вистояли! Вистоїмо і ми. Та переможемо!", - додав Ткаченко.
- Нагадаємо, 30 березня Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації.
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