"Слуга народу" не візьме участі у виборах мера Харкова

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова - ред.), бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися", - сказав лідер парламентської фракції Давид Арахамія.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, заявив, що представники політсили можуть піти на вибори як самовисуванці.

"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування", - пояснив він.

Корнієнко додав, що наразі в партїі не визначилися, кого будуть підтримувати на виборах.