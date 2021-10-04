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“Слуги” не підуть на зустріч з Разумковим, - Кравчук

4 жовтня, 2021 понедiлок
07:56
Суспільство Євгенія Кравчук

Нардепи “Слуги народу” не підуть на зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, яку той запропонував провести 4 жовтня

Про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Україна 24.

"У нас не буде засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", — сказала вона.

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  • Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
  • Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня
відставка
Рада
Зеленський vs Разумков
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