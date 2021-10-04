“Слуги” не підуть на зустріч з Разумковим, - Кравчук

Про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Україна 24.

"У нас не буде засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", — сказала вона.

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