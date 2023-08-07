"Слуги проштовхують у порядок денний законопроект, який дозволяє вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду – і не просто під час війни, а й 10 років після її завершення (№ 8225). Такий собі сплеск експропріаційної активності "слуг", що зачіпає права людини. Всупереч Конституції і законодавству, закону "Про воєнний стан" тощо", – констатує Павленко.

Що передбачає законопроект №8225:

У громадян зможу вилучати землю та всі розташовані на ній будівлі під будівництво або реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури першого та другого класу. До таких належать об’єкти, поломка яких загрожує катастрофою національного або регіонального масштабу.

Право на вилучення землі та нерухомості матиме уряд. Причому це право діятиме до закінчення воєнного стану та ще протягом 10 років після нього.

Власники нерухомості не зможуть оскаржити її вилучення в суді.

Господарям заплатять компенсацію, проте її вартість визначатиме Кабмін, і оскаржити розмір компенсації також не вдасться. Компенсацію зобов’язані будуть виплатити протягом місяця після ухвалення рішення щодо вилучення землі.