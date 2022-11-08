Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO

Пропонуємо переклад статті POLITICO.

Загибель тайванського солдата Джонатана Ценга в бою в Україні викрила напруженість у дипломатичній позиції Києва щодо Китаю.

З одного боку, деякі українські офіційні особи віддали шану героїзму 25-річного Ценга, який загинув минулого тижня у Луганській області у бою проти росіян. Він є першим солдатом зі Східної Азії, який загинув, борючись проти окупаційних сил президента Владіміра Путіна.

Однак, більш складний політичний баланс для України залежить від мотивів Ценга. Багато тайванців, як і сам Ценг, вбачають у конфлікті універсальний елемент і проводять паралелі між опором Тайваню проти Китаю та екзистенційною боротьбою України проти Росії.

Складна іронія такого погляду на конфлікт полягає в тому, що політичні реалії змушують президента України Володимира Зеленського зайняти обережну позицію щодо авторитарного партнера Росії - Китаю.

Зеленський чудово розуміє, що не може ризикувати, викликаючи антагонізм з Китаєм, і хоче зупинити Пекін від надання ще більшої підтримки або відправки зброї Путіну. Найбільш показовим є те, що Україна утрималася під час голосування в ООН минулого місяця за важливу резолюцію щодо зловживань Китаю стосовно мусульманської уйгурської меншини. (Пізніше Київ змінив свою позицію, але занадто пізно, щоб змінити результати голосування). Дипломати також відзначили, що Китай - з його величезними інфраструктурними можливостями - має всі шанси відіграти передову роль у відновленні зруйнованих міст України.

"Важка втрата"

Друг Ценга Семмі Лін розповів POLITICO, що на поїздку в Україну Ценга надихнули побоювання за майбутнє Тайваню.

"Він пішов воювати, бо знав, що якщо він цього не зробить, то наступна битва може статися на його батьківщині", - сказав Лін, який підтримував зв'язок з Ценгом, коли той перебував у зонах бойових дій. "Коли він був на бойових виїздах ... я підбадьорював його, кажучи, що розумію його рішення, що багато людей в його рідній країні, і в усьому світі, підтримують його місію".

Смерть Ценга стала шоком для Тайваню частково через те, що участь тайванських добровольців в українському міжнародному легіоні та інших силах значною мірою залишилася без належної уваги. Тайванські ЗМІ повідомляють, що близько 10 бійців з острова воюють в Україні.

Пройшовши п'ятирічну військову підготовку на Тайвані, Ценг прибув до України у червні і два місяці тому приєднався до батальйону "Карпатська Січ".

Заступник командира батальйону Руслан Андрійко назвав смерть Ценга "важкою втратою" і висловив "велику повагу родині та Тайваню за такого сина".

"Залишити мирне життя, дім, родину, щоб потрапити у пекло війни, багнюку, дощ, мороз, холодний окоп, в якому під постійними обстрілами і тижнями без сну б'ються гарячі серця побратимів... У таких умовах Джонатан провів свої останні дні", - написав Андрійко на своїй сторінці у Facebook.

Сі не бере слухавку

Все це навряд чи змінить обережну дипломатію України з Сі Цзіньпіном, навіть попри те, що китайський лідер навіть не зволить поспілкуватися із Зеленським.

"На жаль, я не думаю, що випадок з Ценгом, героєм, який прийшов захищати мою країну, може змінити політику", - сказав Олександр Мережко, голова комітету українського парламенту з питань зовнішньої політики, в інтерв'ю POLITICO. "Я думаю, що матеріальні інтереси відіграють вирішальну роль - а Китай є нашим найбільшим торговельним партнером".

Незважаючи на необхідність залишатися в хороших відносинах з Китаєм, Україна поки що не змогла зламати "безмежну" дружбу між Москвою та Пекіном. Дійсно, з початку війни Сі говорив по телефону та особисто з Путіним, людиною, яку він називає своїм найкращим другом, в той час як неодноразові спроби України налагодити подібний зв’язок виявилися марними.

"Посередники Зеленського намагалися попросити Китай організувати дзвінок із Сі Цзіньпіном відразу після початку війни. Та відповіді не було", - сказав дипломат, обізнаний з перебігом переговорів. "Але навіть попри це, вони дуже обережні, щоб не сказати нічого критичного на адресу Пекіна".

Хоча минулого тижня Сі Цзіньпін застеріг від погроз ядерного нападу, які зробив Путін, і висловив російському лідеру свої "питання" і "занепокоєння" з приводу війни, Пекін, як і раніше, зацікавлений у підтримці російської економіки.

"Китай буде ... твердо підтримувати Росію в згуртуванні й керівництві російським народом під проводом президента Путіна для досягнення стратегічних цілей розвитку всупереч усім труднощам", - заявив міністр закордонних справ Ван Ї в телефонній розмові зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим незабаром після того, як він отримав місце в потужному китайському Політбюро під час з'їзду Комуністичної партії минулого місяця. "Будь-яка спроба стримати прогрес Китаю та Росії закінчиться провалом. Китай готовий до подальшого поглиблення співпраці з Росією на всіх рівнях".

Паралельний конфлікт

Минулого тижня, перебуваючи з візитом у Тайбеї, народний депутат України Микола Княжицький подарував Президенту Тайваню Цай Інвеню традиційну вишиванку і висловив побоювання щодо схожості геостратегічного становища його країни та Тайваню.

"Звичайно, це інша ситуація, і все ж вона певною мірою схожа, тому що це також авторитарний режим, якому потрібно розпочати війну проти демократичної країни", - сказав він. "Український народ підтримує Тайвань. Коли спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приїжджала сюди, весь український народ дивився телевізор, весь український народ переживав за Тайвань".

На знак солідарності Тайвань надав Україні гуманітарну допомогу на суму понад 30 млн. доларів США і приєднався до санкцій проти Москви.

"Спостерігаючи за кривавою бійнею російського вторгнення, Тайвань пишається тим, що відіграє певну роль у зусиллях з надання допомоги українцям у їхній боротьбі за захист своєї країни і свободи", - заявила президент Цай Інвень у вересні. "Ми повинні навчитися грати за авторитарними правилами".

Сам Ценг чітко усвідомлював паралельну причину. Незадовго до своєї смерті він опублікував у Facebook значок з українсько-тайванськими прапорами, який він прикріпив на свою форму.

Він додав: "Сподіваюся, не зганьбити Збройні сили Тайваню".

