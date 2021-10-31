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Сміттєвий терор: парки та міста стають смітниками. Розслідування

31 жовтня, 2021 неділя
17:36
Суспільство

Ситуація зі сміттям в Україні настільки критична, що інколи доходить до абсурду: сміттєзвалища збираються робити посеред містечка, як це сталось з містечком на Житомирщині

Журналісти телеканалу Еспресо.TV з’ясували ситуацію щодо начебто нового підприємства з утилізації небезпечних відходів у містечку Біла Криниця. Про це йдеться у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким".

Ситуація зі сміттям в Україні - найгірша в Європі. 5,5 тисяч офіційних сміттєзвалищ та полігонів - понад 25 тисяч з них - нелегальні. Окрім цього, в Україні практично відсутня переробка та сортування: 95% побутових відходів йдуть на полігон й там захоронюються. Проте часом місця відведені для переробки сміття вирішують влаштувати у парках або посеред містечок. Кілька тижнів б’ють на сполох мешканці селища Біла Криниця: люди дізнались, що місцеві депутати планують запустити тут підприємство зі зберігання та утилізації небезпечних відходів.

"Я перша зрозуміла важливість цієї ситуації, коли побачила на зупинці анонімне повідомлення про те, що тут планується діяльність підприємства з утилізації відходів. Там будуть і люмінесцентні лампи, ртутні батарейки, відходи нафтопродуктів, там і тара з одоранту", - поділилась Ганна Козак, місцева активістка.

Ще одна місцева активістка Олександра Решетник розповіла, що сама територія с.м.т. Біла Криниця цікава з точки зору екології, оскільки тут дуже високо розташовані ґрунтові води, окрім того, тут є пласт торфу, який є природним фільтром, що дає змогу пити чисту криничну воду. Тож за словами активістки, сміттєпереробне підприємство може дуже сильно вплинути на якість життя мешканців Білої Криниці. 

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Обуренням ситуація не завершилась: активістки почали збирати підписи в односельців під зверненням до профільного Міністерства: зараз же їх понад 400. Найбільша проблема, переконують місцеві, що територія колишнього склозаводу, де приватники хочуть працювати, розташована в центрі Білої Криниці, а за кілька метрів - магазин, приватні помешкання, поруч - дитячий садочок. Щобільше, як кажуть активісти, спершу б мали відбутись громадські слухання, які, де-факто, ніхто не проводив.

"Хоч у звіті до Міністерства екології є фото, де ніби розвішуються оголошення про майбутню діяльність такого підприємства, проте де-факто ніхто з мешканців їх не бачив. Коли ми почали дивитись документи, що тут планується робити, то на сайті Мінекології побачили, що вже повним ходом йде розробка документів до ліцензії. Найголовніше - там вказано, що від громадськості не було ніяких зауважень чи скарг", - обурюється Ганна Козак.
 



Голова Городоцької ОТГ, до якої входить Біла Криниця, до мешканців селища приєдналась лише телефоном та на словах запевнила, ніякого шкідливого підприємства тут не буде.

"Повторюю ще раз: там нічого не буде. Якщо навіть буде ліцензія, все одно ніякої діяльності здійснюватись не буде", - запевнила голова Городоцької ОТГ Наталія Дембіцька.

Приміщення колишнього склозаводу належить компанії "Білоскло", а сама компанія − двом депутатам тутешньої Городоцької ОТГ, Юрію Сичевському та Ігорю Прищепо. Той же Ігор Прищепо є основним бенефіціаром компанії "Екоренсінг", яка, власне, збирається тут вести  діяльність пов’язану з небезпечними речовинами.

Телефоном Ігор Прищепо розповів, що керівництво ОТГ саме попросило його перереєструвати сюди свій бізнес, аби податками наповнювати місцеву казну. Перереєстрація ліцензійного складу передбачає проходження певної процедури під наглядом Міністерства довкілля, в тому числі проведення оцінки впливу на довкілля. Насправді ж планують тут займатись лише різанням автомобільних шин та розборкою акумуляторних батарей для автомобілів і переливанням мастил через спеціальний фільтр.

"Два тижні назад з’явилися активісти, які почали розповсюджувати неправдиву інформацію, а саме, що на території даного об’єкту будуть знешкоджуватись токсичні, хімічні відходи. Проте ніякої термічної обробки, ніякого поводження з небезпечними іншими відходами, їх переробки та утилізації на території даного населеного пункту відбуватись не буде", - зазначив Ігор Прищепо, співвласник ТОВ "Екоренсінг", депутат Городоцької ОТГ.

Відповідаючи на запит журналістів, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України надіслали відповідь, що справді перереєстрація такої компанії передбачає погодження громади. Проте на час пандемії громадські слухання не мають відбуватись. Мешканців можуть лише звернутись із запитом до своєї ОТГ чи у Міністерство - тоді ситуацію будуть з’ясовувати.

Ми ж не можемо робити висновки про доцільність чи недоцільність функціонування такого підприємства у містечку Біла Криниця. Лише сподіваємось, що у профільному Міністерстві тепер більш прискіпливо вивчать це питання, почують усі сторони та приймуть виважене рішення.


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сміття
екологія
Житомирська область
Житомирщина
новини Житомирщини
сміттєві заводи
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