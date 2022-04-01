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Сьогодні Росія змінила тактику ведення бойових дій у небі

1 квітня, 2022 п'ятниця
23:55
війна з Росією ППО ЗСУ

Тепер авіація загарбників намагається не заходити у зону дії української ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він також назвав нісенітницею повідомлення російського військового керівництва про знищення всієї систему протиповітряної оборони України: 90% аеродромів та майже всіх зенітних ракетних військ. Адже до удару 24 лютого ЗСУ готувалися і успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей.

"Коли окупанти зрозуміли, що їм ніяк не вдасться знищити боєздатність Повітряних Сил, а українські міста стали справжніми неприступними фортецями, вони вдалися до перевіреної тактики русні – терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків, знищення всієї інфраструктури, щоб занурити Україну в глобальну гуманітарну катастрофу.

Сьогодні противник змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив основну активність на Сході країни.

Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", – йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, цього тижня українська ППО знищила ракети, які летіли з Білорусі в бік Львова.
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