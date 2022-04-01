Сьогодні Росія змінила тактику ведення бойових дій у небі
Тепер авіація загарбників намагається не заходити у зону дії української ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він також назвав нісенітницею повідомлення російського військового керівництва про знищення всієї систему протиповітряної оборони України: 90% аеродромів та майже всіх зенітних ракетних військ. Адже до удару 24 лютого ЗСУ готувалися і успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей.
"Коли окупанти зрозуміли, що їм ніяк не вдасться знищити боєздатність Повітряних Сил, а українські міста стали справжніми неприступними фортецями, вони вдалися до перевіреної тактики русні – терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків, знищення всієї інфраструктури, щоб занурити Україну в глобальну гуманітарну катастрофу.
Сьогодні противник змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив основну активність на Сході країни.
Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, цього тижня українська ППО знищила ракети, які летіли з Білорусі в бік Львова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе