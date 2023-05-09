Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Колонка Згурця Сьогоднішнє "побєдобєсіє" Росії - це парад повних поразок. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Сьогоднішнє "побєдобєсіє" Росії - це парад повних поразок. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
9 травня, 2023 вiвторок
21:40
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Російський парад, який відбувся сьогодні на честь 9 травня, не можна назвати потужною акцією - замість звичних 200 зразків техніки на параді їх було близько 50, та лише один танк Т-34, адже решта знищена або на фронті

Парад на Московії та чергове "побєдобєсіє" у країні-агресорі

Не можна сказати, що сьогоднішній російський парад це потужна акція, зазвичай вони на парадах показували до 200 зразків техніки, цього разу було лише 50, з яких 10 машин взяли у кадирівців. Був один танк Т-34, інших танків не було, бо вони або на лінії фронту, або знищені. Так само було скасовано і повітряний парад з російськими літаками, бо вони також знищуються і їх стає все менше. У будь-якому разі навряд це була демонстрація військової потужності, вийшла, скоріше, демонстрація російських поразок, які ми спостерігаємо і на лінії фронту, і в оборонній промисловості РФ.

Парад був дуже коротким по часу та по наповненню. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що парад у Москві тривав 40 хвилин і став найкоротшим, бо Путін поспішав сховатися у бункері.

Василь Павлов, військовий історик та керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міноборони зазначив, що єдиною окрасою параду у РФ став танк Т-34. Павлов пояснив, що це остання модифікація танку часів Другої світової війни, яку неможливо було випускати без наявності станків для елементу башти. Історик розповів, що ходять чутки, що цей танк з партії, яка 3 роки тому була передана Росією до Лаосу, а потім повернулася назад. Тобто, цей танк сам по собі — цікавий експонат та ілюстрація нинішньої російської воєнно-технічної політики.

Також, за словами Павлова, відсутність згадок про СВО у промові Путіна може бути спричинена тим, що люди, які складають російські наративи та пишуть йому промови, не змогли знайти необхідних паралелей і не змогли підкріпити їх подіями на фронті. За ці 2 складних для України дні, Росія все одно не змогла досягнути чогось суттєвого. Росіяни так і не змогли взяти настільки довгоочікуваний для них Бахмут, відповідно, РФ не вкладається у наратив "пабєдобєсія", бо перемог нема.

Павлов відзначив, що Росії немає чим привабити навіть можливих союзників — адже паради для неї завжди були ілюстрацією експортних можливостей. Зараз нічого з техніки не показано, з відкритих джерел ми знаємо про кількість зірваних військових контрактів, тобто, ми можемо припустити, що російський ВПК нічого не може зробити, окрім як показати щось на картинці з Шойгу.

Історик вважає, що концепція того, що так звана СВО це "нова Велика вітчизняна війна" нині переживає колапс. Він наголосив, що багато радянських наративів з концепту Великої вітчизняної війни зараз не працюють і, фактично, зруйновані. Павлов вважає, що Росія може вигадати заміну старим наративам, проте вони, на його думку, не працюватимуть.

Він наголосив, що Росія просто спаплюжила пам'ять тих людей, для яких 9 травня було святом — для тих людей, які дійсно пройшли та перемогли у тій війні. Павлов сказав, що Росія та Радянський Союз просто змінили сенси, які спочатку існували в цьому святі.

Новий пакет допомоги від США

З приводу пакета військової допомоги з боку США для України — йдеться про пакет обсягом $1.2 млрд. Це важливий і об'ємний пакет, проте він передбачає гроші, які скеровуються на закупівлю озброєнь американської промисловості, тобто ці зразки, які плануються до закупівлі, через певний час потраплять в ЗСУ.

Йдеться про 5 напрямків посилення наших Збройних сил: системи ППО, боєприпаси та ракети, обладнання для інтеграції західних пускових установок ракет і радарів до нашої системи ППО, боєприпаси для боротьби з безпілотними комплексами, артилерійські снаряди калібру 155 мм і послуги комерційних супутникових зображень.

Виокремлю 2 складові: по-перше, комплекси HAWK, їх обіцяють нам вже тривалий час. Вони мають дальність до 40 км, але проблема в тому, що вони були зняті з озброєння, тривалий час знаходились на зберіганні й зараз докладаються значні зусилля, аби ці комплекси реанімувати та відновити до них ракети і радіолокаційні станції. Ці комплекси можуть знищувати цілі на відстані 40 км, це достатньо гарний показник, до них багато ракет, близько 40 тисяч, лише питання в тому, аби дійсно швидко їх відновити та передати Україні. HAWK цілком пристойно можуть боротися з іранськими дронами.

Друга важлива складова у цьому пакеті — система для боротьби з дронами. В пакет входять нові системи, які в основі використовують розробку компанії Raytheon. Це такі собі ракети, які вилітають з пускової системи і які самі можуть знищувати ворожі дрони. Ця система називається Coyote Вlock 2, і якщо вона дійде до України, це буде суттєвий прогрес для ущільнення наших ППО ближньої дії.

Нові ракети від Великої Британії

Але скоріш за все ми швидше побачимо нові ракети від Великої Британії, тому що сьогодні WP посилаючись на публікацію в британському фонді закупівлі озброєнь заявило про те, що Британія розглядає варіант передачі Україні крилатих ракет Storm Shadow. Про це вже неодноразово йшлося у різних публікаціях, і бачимо прогрес. Ці ракети мають дальність до 300 км в експортному варіанті, вони мають вагу бойової частини 450 кг і вони навіть ефективніші за системи ATCMS, про які ми постійно говоримо. 

Storm Shadow має більшу точність і гарантовано може знищувати різні цілі, але ці ракети використовуються для запуску з літаків. Ймовірно, для використання цих ракет необхідно адаптувати наші винищувачі або бомбардувальники. Це можуть бути винищувачі типу Су-27 або Су-24. 

Це вкрай потрібне рішення, бо дозволить нам знищувати ворожі аеродроми дальністю до 200-300 км, звідки злітають російські літаки які здійснюють атаки по наших об'єктах.

Є нюанс, що чітке рішення про передачу цих ракет не ухвалене, але цікаво, що у витоці інформації з Пентагону також є дані про те, що Британія готова якнайшвидше передати ці ракети Україні.

Про роботу українських систем радіоелектронної безпеки

Олег Берестовий, офіцер підрозділу артилерійської розвідки розповів, що основне завдання засобів РЕБ — захистити українську артилерію від ворожих дронів. Українські РЕБ протидіють сигналам ворожих безпілотників, таким чином зриваючи бойові задачі противника чи навіть "садять" ворожі дрони. 

Берестовий зазначив, що зазначені системи РЕБ саме українського виробництва, оскільки на Заході ці системи не розвинені, на відміну від російських. РФ ще з СРСР має потужну школу радіоелектронної боротьби. Він вважає, що сили РЕБ Росії — найпотужніші у світі саме за рахунок радянських доробок. Україна майже не отримує системи РЕБ від Заходу, проте союзники надають засоби радіоелектронної розвідки, які допомагають якісніше виявляти дрони.

Офіцер також розповів, що попри активне використання РФ дронів "Ланцет", Україна може їм протидіяти, придушуючи навігацію цих БпЛА. Він пояснив, що особливість цих дронів у тому, що вони працюють в парі з БпЛА "ZALA", які наводять "Ланцети", дозволяючи лишатись їм непоміченими. Українські воїни придушують супутники, що не дозволяє дрону закінчити наведення, через що "Ланцети" промахуються.

Проте Берестовий наголосив, що ворог адаптовує ці дрони. Він розповів про нову ворожу розробку, де на камері "Ланцета" стоїть алгоритм ШІ, який дозволяє по відео аналізувати ціль та коригувати свій напрям, аби точно у неї потрапити. Він зазначив, що наразі ЗСУ не вигадали спосіб протидіяти цьому, проте офіцер вважає, що коли ця технологія стане масовою, українські воїни вигадають засоби боротьби проти неї.

Наостанок скажу, що у нас є цілий кластер, який займається технологічними розробками, і я думаю, що потреба систем захисту для захисту від ворожих дронів має стати першоактуальною для того, аби створювати свої зразки для боротьби з ворожими БпЛА.

Статті
Новини
Росія
Сергій Згурець
ЗСУ
Війна з Росією
США
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Су-35С
8 травня, 2023 понедiлок
Росіяни нахабнішають і це триватиме до рішучої відповіді, - експерт Defense Express Рябих про перехоплення літака з Польщі
Ерлінг Холанд та Давид Алаба (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
9 травня, 2023 вiвторок
"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
Мелітополь, зачинені магазини
7 травня, 2023 неділя
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
9 травня
23:05
Ерлінг Холанд та Давид Алаба (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
22:21
Е. Джин Керролл та Дональд Трамп
Суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл
21:49
Арман Солдін
Поблизу Бахмута від російського обстрілу загинув журналіст агентства AFP Арман Солдін
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блідий парад у Москві, ракети на 300 км для ЗСУ, новий пакет військової допомоги перед контрнаступом. Світові ЗМІ про Україну 9 травня
21:34
ФБР
ФБР ліквідувало мережу шкідливих програм Snake, які використовує ФСБ РФ
21:21
ПВК Вагнер
Парламент Франції одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
21:11
Компанія Philips
Компанія Philips продовжить поставки лікарняного обладнання до Росії, - Reuters
20:57
ракетний удар по Куп'янську, обстріл
Росія завдала ракетного удару по Куп'янську на Харківщині: три людини постраждали, є руйнування
20:42
Світовий банк
В Україні почала роботу місія технічної допомоги Світового банку
20:35
Єнс Столтенберг
Всі країни НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг
20:15
Оновлено
Лукашенко пропустив сніданок у Путіна і в супроводі швидкої терміново вилетів у Мінськ, - ЗМІ
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Чи можлива абсолютна єдність
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 440 дня війни: Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні, а Пригожин скаржиться, що ЗСУ рвуть фланги у районі Бахмута
19:55
Денис Шмигаль
Україна має амбітну ціль бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль
19:52
солодкі газовані напої, лимонад
У МОЗ розповіли, чому важливо запровадити акциз на солодкі газовані напої в Україні
19:47
росія ядерна зброя
У США не бачать ознак активізації ядерних сил Росії, - CNN
19:28
Зеленський та Урсула фон дер Ляйнен
Зеленський та фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ
19:21
парад побєди в росії 09.05.2023
Парад у Москві показав проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, - NYT
19:16
маршрутка
Без музики в автобусах і таксі: уряд змінив правила перевезення пасажирів
19:13
Rheinmetall
Танки, системи ППО і боєприпаси: Rheinmetall планує створити в Україні потужності для виробництва зброї
19:06
обстріл
Окупанти за день завдали по Україні 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
призов, ЗСУ, присяга
Нардеп Цимбалюк пояснив, навіщо потрібне зниження призовного віку під час воєнного стану
18:58
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупаційна адміністрація на Запоріжжі готує чергову хвилю депортації під прикриттям "евакуації"
18:55
російський бойовий літак Су-24
У Новосибірську російські партизани спалили бойовий літак Су-24
18:52
Кабмін розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури
18:40
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Головне, щоб через це у державі не настала інфляція, — нардеп Цимбалюк про виплати військовим
18:29
Ексклюзив
Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару
У Мелітополі, Токмаку та Енергодарі зачинені банки, магазини й адміністративна інфраструктура, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
18:26
За рік "Армія дронів" доставила українським військовим на фронт 2124 безпілотники
18:24
Кіпр
Кіпр отримав від США частину інформації про людей, яких звинувачують в ухиленні від санкцій проти РФ
18:11
зерно, зернова угода
У Туреччині анонсують нові переговори щодо продовження "зернової угоди"
18:08
У Києві завершили розбір аварійних конструкцій багатоповерхівки, в яку влучили уламки російського БПЛА
18:04
Інформаторку генерала ГРУ РФ, причетного до збиття "Боїнга" MH-17, засудили до 12 років
18:03
OPINION
Ігор Гулик
Поручкатися з Люцифером…
17:56
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін не привітав Путіна з 9 травня
17:51
Twitter
Twitter планує видаляти акаунти, які були неактивні упродовж кількох років
17:48
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль пообіцяв, що закупівля продуктів харчування для військових ЗСУ стане прозорою
17:43
Швейцарія військові навчання
Швейцарія проводить одні з найбільших військових навчань за останні 30 років, - Reuters
17:35
Туреччина
Як вплине зміна турецького керівництва на зв'язки з Росією, - CNN
17:29
Ексклюзив
прапори України та США
Новий військовий пакет від США містить цікавий пункт про дрони протиповітряної оборони, - військовий експерт Катков
17:16
ЗСУ
Битва за Крим може стати ключовою битвою в історії, - Forsal
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV