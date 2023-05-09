Сьогоднішнє "побєдобєсіє" Росії - це парад повних поразок. Колонка Сергія Згурця

Парад на Московії та чергове "побєдобєсіє" у країні-агресорі

Не можна сказати, що сьогоднішній російський парад це потужна акція, зазвичай вони на парадах показували до 200 зразків техніки, цього разу було лише 50, з яких 10 машин взяли у кадирівців. Був один танк Т-34, інших танків не було, бо вони або на лінії фронту, або знищені. Так само було скасовано і повітряний парад з російськими літаками, бо вони також знищуються і їх стає все менше. У будь-якому разі навряд це була демонстрація військової потужності, вийшла, скоріше, демонстрація російських поразок, які ми спостерігаємо і на лінії фронту, і в оборонній промисловості РФ.

Парад був дуже коротким по часу та по наповненню. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що парад у Москві тривав 40 хвилин і став найкоротшим, бо Путін поспішав сховатися у бункері.

Василь Павлов, військовий історик та керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міноборони зазначив, що єдиною окрасою параду у РФ став танк Т-34. Павлов пояснив, що це остання модифікація танку часів Другої світової війни, яку неможливо було випускати без наявності станків для елементу башти. Історик розповів, що ходять чутки, що цей танк з партії, яка 3 роки тому була передана Росією до Лаосу, а потім повернулася назад. Тобто, цей танк сам по собі — цікавий експонат та ілюстрація нинішньої російської воєнно-технічної політики.

Також, за словами Павлова, відсутність згадок про СВО у промові Путіна може бути спричинена тим, що люди, які складають російські наративи та пишуть йому промови, не змогли знайти необхідних паралелей і не змогли підкріпити їх подіями на фронті. За ці 2 складних для України дні, Росія все одно не змогла досягнути чогось суттєвого. Росіяни так і не змогли взяти настільки довгоочікуваний для них Бахмут, відповідно, РФ не вкладається у наратив "пабєдобєсія", бо перемог нема.

Павлов відзначив, що Росії немає чим привабити навіть можливих союзників — адже паради для неї завжди були ілюстрацією експортних можливостей. Зараз нічого з техніки не показано, з відкритих джерел ми знаємо про кількість зірваних військових контрактів, тобто, ми можемо припустити, що російський ВПК нічого не може зробити, окрім як показати щось на картинці з Шойгу.

Історик вважає, що концепція того, що так звана СВО це "нова Велика вітчизняна війна" нині переживає колапс. Він наголосив, що багато радянських наративів з концепту Великої вітчизняної війни зараз не працюють і, фактично, зруйновані. Павлов вважає, що Росія може вигадати заміну старим наративам, проте вони, на його думку, не працюватимуть.

Він наголосив, що Росія просто спаплюжила пам'ять тих людей, для яких 9 травня було святом — для тих людей, які дійсно пройшли та перемогли у тій війні. Павлов сказав, що Росія та Радянський Союз просто змінили сенси, які спочатку існували в цьому святі.

Новий пакет допомоги від США

З приводу пакета військової допомоги з боку США для України — йдеться про пакет обсягом $1.2 млрд. Це важливий і об'ємний пакет, проте він передбачає гроші, які скеровуються на закупівлю озброєнь американської промисловості, тобто ці зразки, які плануються до закупівлі, через певний час потраплять в ЗСУ.

Йдеться про 5 напрямків посилення наших Збройних сил: системи ППО, боєприпаси та ракети, обладнання для інтеграції західних пускових установок ракет і радарів до нашої системи ППО, боєприпаси для боротьби з безпілотними комплексами, артилерійські снаряди калібру 155 мм і послуги комерційних супутникових зображень.

Виокремлю 2 складові: по-перше, комплекси HAWK, їх обіцяють нам вже тривалий час. Вони мають дальність до 40 км, але проблема в тому, що вони були зняті з озброєння, тривалий час знаходились на зберіганні й зараз докладаються значні зусилля, аби ці комплекси реанімувати та відновити до них ракети і радіолокаційні станції. Ці комплекси можуть знищувати цілі на відстані 40 км, це достатньо гарний показник, до них багато ракет, близько 40 тисяч, лише питання в тому, аби дійсно швидко їх відновити та передати Україні. HAWK цілком пристойно можуть боротися з іранськими дронами.

Друга важлива складова у цьому пакеті — система для боротьби з дронами. В пакет входять нові системи, які в основі використовують розробку компанії Raytheon. Це такі собі ракети, які вилітають з пускової системи і які самі можуть знищувати ворожі дрони. Ця система називається Coyote Вlock 2, і якщо вона дійде до України, це буде суттєвий прогрес для ущільнення наших ППО ближньої дії.

Нові ракети від Великої Британії

Але скоріш за все ми швидше побачимо нові ракети від Великої Британії, тому що сьогодні WP посилаючись на публікацію в британському фонді закупівлі озброєнь заявило про те, що Британія розглядає варіант передачі Україні крилатих ракет Storm Shadow. Про це вже неодноразово йшлося у різних публікаціях, і бачимо прогрес. Ці ракети мають дальність до 300 км в експортному варіанті, вони мають вагу бойової частини 450 кг і вони навіть ефективніші за системи ATCMS, про які ми постійно говоримо.

Storm Shadow має більшу точність і гарантовано може знищувати різні цілі, але ці ракети використовуються для запуску з літаків. Ймовірно, для використання цих ракет необхідно адаптувати наші винищувачі або бомбардувальники. Це можуть бути винищувачі типу Су-27 або Су-24.

Це вкрай потрібне рішення, бо дозволить нам знищувати ворожі аеродроми дальністю до 200-300 км, звідки злітають російські літаки які здійснюють атаки по наших об'єктах.

Є нюанс, що чітке рішення про передачу цих ракет не ухвалене, але цікаво, що у витоці інформації з Пентагону також є дані про те, що Британія готова якнайшвидше передати ці ракети Україні.

Про роботу українських систем радіоелектронної безпеки

Олег Берестовий, офіцер підрозділу артилерійської розвідки розповів, що основне завдання засобів РЕБ — захистити українську артилерію від ворожих дронів. Українські РЕБ протидіють сигналам ворожих безпілотників, таким чином зриваючи бойові задачі противника чи навіть "садять" ворожі дрони.

Берестовий зазначив, що зазначені системи РЕБ саме українського виробництва, оскільки на Заході ці системи не розвинені, на відміну від російських. РФ ще з СРСР має потужну школу радіоелектронної боротьби. Він вважає, що сили РЕБ Росії — найпотужніші у світі саме за рахунок радянських доробок. Україна майже не отримує системи РЕБ від Заходу, проте союзники надають засоби радіоелектронної розвідки, які допомагають якісніше виявляти дрони.

Офіцер також розповів, що попри активне використання РФ дронів "Ланцет", Україна може їм протидіяти, придушуючи навігацію цих БпЛА. Він пояснив, що особливість цих дронів у тому, що вони працюють в парі з БпЛА "ZALA", які наводять "Ланцети", дозволяючи лишатись їм непоміченими. Українські воїни придушують супутники, що не дозволяє дрону закінчити наведення, через що "Ланцети" промахуються.

Проте Берестовий наголосив, що ворог адаптовує ці дрони. Він розповів про нову ворожу розробку, де на камері "Ланцета" стоїть алгоритм ШІ, який дозволяє по відео аналізувати ціль та коригувати свій напрям, аби точно у неї потрапити. Він зазначив, що наразі ЗСУ не вигадали спосіб протидіяти цьому, проте офіцер вважає, що коли ця технологія стане масовою, українські воїни вигадають засоби боротьби проти неї.

Наостанок скажу, що у нас є цілий кластер, який займається технологічними розробками, і я думаю, що потреба систем захисту для захисту від ворожих дронів має стати першоактуальною для того, аби створювати свої зразки для боротьби з ворожими БпЛА.