Про це написала у Telegram 12 квітня головний редактор пропагандистського телеканалу RT Маргарита Сімоньян.

Джерело з оточення покійного розповіло Telegram-каналу російського блогера Іллі Варламова, що письменник останній тиждень перебував у комі. У нього відмовили усі органи.

Російське медіа Mash додає, що 1 квітня Багірова госпіталізували зі шлунково-кишковою кровотечею до однієї з московських клінік. При вступі до лікарні Едуард Багіров діагностував цироз печінки з надмірним скупченням рідини в черевній порожнині, повідомило видання.

Baza пише, що письменник після госпіталізації вирішив виписатися та переїхав до іншої клініки.

Багіров – письменник, публіцист, автор романів "Гастарбайтер", "Коханці", "Ідеаліст". Народився 1975 року в Туркменії, 1994 року переїхав до Москви.

Отримав популярність у 2007 році романом "Гастарбайтер". Він описав пригоди мігранта з Туркменістану, який намагається підкорити Москву. Багіров у передмові зазначав, що сюжет книги частково ґрунтується на його власній біографії.

У червні 2011 року спецслужби Молдови заарештовували Багірова за звинуваченням в організації та управлінні держпереворотом 7 квітня 2009 року. Письменник пробув під вартою 4 місяці, потім його перевели під домашній арешт, і він незаконно втік до Москви. Сам він казав, що його у багажнику машини перевезли з Кишинева через Тираспіль до Одеси, звідти блогер за російським паспортом вилетів до Москви.

Кишинівський суд у квітні 2015 року засудив Багірова заочно до 5 років ув'язнення. За версією слідства, він брав участь у написанні провокаційних матеріалів під час парламентських виборів 2009 року, після яких у Кишиневі спалахнули протести, які отримали у ЗМІ назву "Революція твіттера".

Крім письменства та організації заворушень, Багіров активно займався політикою – був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 року. 2016 року він балотувався до Держдуми РФ від партії "Патріоти Росії".

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Багіров займався антиукраїнською пропагандою та закликав до ракетних ударів по "центрах прийняття рішень", щоб знищити українське керівництво.

Останнім часом літератор вів авторську програму "Багиров проти" пропагандистському "Радіо Sputnik", де займався антиукраїнською пропагандою. В ефірі 20 червня 2022 року він закликав завдавати ударів по центрах ухвалення рішень в Україні.