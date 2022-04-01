До РФ прибули 300 сирійських найманців, аби взяти участь у війні проти України, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.



За словами західного дипломата та союзника сирійського уряду, який перебуває в Дамаску, перший контингент солдатів уже прибув до Росії на військову підготовку, перш ніж відправитися в Україну. До його складу входять щонайменше 300 солдат із дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з російськими офіцерами у минулому, аби підтримати аль-Асада під час війни.



Крім того, вербувальники по всій Сирії складали списки тисяч зацікавлених в участі у війні кандидатів.



Зазначажться, що за останні роки Сирія перетворилася на експортера найманців, що стало похмурим наслідком багаторічної війни, яка дала багатьом чоловікам бойовий досвід, але настільки завдала шкоди економіці країни, що людям зараз важко знайти роботу. Тому вони використовувалися як зброя за наймом у війнах у Лівії, Азербайджані, Центральноафриканській Республіці, а тепер і в Україні.



"Взагалі, гроші = це мотивація", - вважає Бассам Алахмад, голова організації "Сирійці за правду та справедливість", яка досліджувала торгівлю сирійськими найманцями.



За його словами, деякі сирійці відчувають лояльність до Росії через її підтримку пана Асада, тоді як інші підписуються на боротьбу, тому що їм просто потрібні гроші і тому що вони вірять в обіцянки вербувальників, що у них буде небойова робота, наприклад, охорона баз або нафтооб'єктів.



У середу, 30 березня, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 1000 найманців групи "Вагнер", російського військового контрактника, вже перебувають у східному Донбасі України, де Росія створила два сепаратистські анклави. Серед них є сирійці.



Довготривала війна в Сирії залучила іноземні держави, такі як Іран, Туреччина, Росія та Сполучені Штати. Усі вони співпрацювали з сирійськими військовими угрупованнями на місцях, щоб просувати свої інтереси.



Деякі з цих партнерств тепер полегшують трафік найманців.



Використання найманців не вважається військовим злочином згідно з Женевськими конвенціями, але існує окремий договір Організації Об’єднаних Націй, який криміналізує це. Україна підписала цей договір, а Росія ні.



"Те, що ми бачимо, - це хижацьке вербування. Вони (влада РФ - ред.) використовують погану соціально-економічну ситуацію, в якій опинилися ці люди", - сказав Сорча Маклауд, голова Робочої групи ООН із використання найманців.



За попередніми підрахунками, війна в Україні може призвести до великої кількості загиблих і поранених росіян і тісні зв’язки Росії з сирійськими військовими. Але багато що щодо розгортання та діяльності сирійських найманців залишається неясним через прихований характер їхньої роботи, пише видання.



17 березня президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40000 бойовиків