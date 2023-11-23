Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу
Інфографіка
Розповідаємо, як приготувати соус теріякі
Соус теріякі готують із соєвого соусу з додаванням цукру та саке. Використовується такий соус з м'ясними та рибними стравами. У цьому рецепті ми розкажемо, як приготувати соус теріяки в домашніх умовах. Рецепт дуже простий, а приготування не займе багато часу. Обов'язково спробуйте
Інгредієнти для соуса теріякі:
- соєвий соус - 150 мл
- крохмаль – три чайні ложки
- цукор очеретяний - чотири чайні ложки
- імбир сушений мелений - одна чайна ложка
- часник сушений мелений - одна чайна ложка
- оцет винний – одна столова ложка
- оливкова олія - дві чайні ложки
- мед рідкий – одна столова ложка
- вода – 80 мл.
Покроковий рецепт приготування соуса теріякі в домашніх умовах:
- у склянку наливаємо 80 мл води кімнатної температури
- додаємо три чайні ложки крохмалю
- перемішуємо вміст склянки до однорідного стану
- ставимо невеличку сковороду на плиту
- вмикаємо середній вогонь
- по черзі додаємо 150 мл соєвого соусу, чотири чайні ложки цукру, одну чайну ложку сушеного меленого імбиру, одну чайну ложку сушеного меленого часнику, одну столову ложку винного оцту, дві чайні ложки оливкової олії та одну столову ложку меду
- постійно помішуючи вміст сковороди, доводимо соус до кипіння
- додаємо до соусу розчин крохмалю з водою
- перемішуємо
- вимикаємо вогонь
- через 20 хв, коли соус повністю охолоне, переливаємо його в соусник
- подаємо до столу
- подавати соус теріякі можна до м'яса, птиці, риби, морепродуктів, він може прикрасити безліч салатів.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
-4°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.74
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе
2023, четвер
23 листопада
12:21
Ексклюзив
Ексміністр енергетики Плачков назвав можливі причини для віялових відключень електрики
12:09
Ексклюзив
РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант
12:04
НАЗК несло до переліку міжнародних спонсорів війни німецького інвестора в будівельну галузь РФ
11:36
Підтримка жінок у бізнесі та працевлаштуванні: Мінекономіки розповіло про наявні в Україні програми
11:15
Огляд
Енергомережа України стала більш вразливою, але більш захищеною, Віктор Орбан погрожує ЄС. Акценти світових ЗМІ 23 листопада
11:04
Окупанти вранці обшукали та затримали членів мусульманської релігійної громади "Алушта" в Криму
10:11
ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, - МЗС Австрії
09:49
Ексклюзив
Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж
07:59
Оновлено
Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів, 20 танків та 36 бронемашин, - Генштаб
06:04
Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини