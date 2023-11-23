Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Розповідаємо, як приготувати соус теріякі
Інфографіка

Розповідаємо, як приготувати соус теріякі

23 листопада, 2023 четвер
12:00
рецепти Класичний соус болоньєзе. Рецепт

Соус теріякі готують із соєвого соусу з додаванням цукру та саке. Використовується такий соус з м'ясними та рибними стравами. У цьому рецепті ми розкажемо, як приготувати соус теріяки в домашніх умовах. Рецепт дуже простий, а приготування не займе багато часу. Обов'язково спробуйте

рецепт соуса теріякі

Інгредієнти для соуса теріякі:

  • соєвий соус - 150 мл
  • крохмаль – три чайні ложки
  • цукор очеретяний - чотири чайні ложки
  • імбир сушений мелений - одна чайна ложка
  • часник сушений мелений - одна чайна ложка
  • оцет винний – одна столова ложка
  • оливкова олія - дві чайні ложки
  • мед рідкий – одна столова ложка
  • вода – 80 мл.

Покроковий рецепт приготування соуса теріякі в домашніх умовах:

  • у склянку наливаємо 80 мл води кімнатної температури
  • додаємо три чайні ложки крохмалю
  • перемішуємо вміст склянки до однорідного стану
  • ставимо невеличку сковороду на плиту 
  • вмикаємо середній вогонь
  • по черзі додаємо 150 мл соєвого соусу, чотири чайні ложки цукру, одну чайну ложку сушеного меленого імбиру, одну чайну ложку сушеного меленого часнику, одну столову  ложку винного оцту, дві чайні ложки оливкової олії та одну столову ложку меду
  • постійно помішуючи вміст сковороди, доводимо соус до кипіння
  • додаємо до соусу розчин крохмалю з водою
  • перемішуємо 
  • вимикаємо вогонь
  • через 20 хв, коли соус повністю охолоне, переливаємо його в соусник 
  • подаємо до столу
  • подавати соус теріякі можна до м'яса, птиці, риби, морепродуктів, він може прикрасити безліч салатів.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
22 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 15-22 листопада: бої в Авдіївській промзоні та втеча з Олешків
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
22 листопада, 2023 середа
Британська розвідка оцінила настрої російських командирів на лівобережній Херсонщині
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.17
    Купівля 37.17
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
12:45
фейсбук та інстаграм
Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу
12:41
Ексклюзив
на фото головна ялинка Харкова
У метро Харкова встановили головну ялинку міста
12:39
холодна осінь
В Україні очікується потепління: прогноз погоди на 24 листопада від Наталки Діденко
12:38
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Антонівці на Херсонщині: є поранена
12:21
Ексклюзив
Ексміністр енергетики Плачков назвав можливі причини для віялових відключень електрики
12:19
ЗСУ, війна
Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
12:18
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна активувала аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 23 листопада
12:09
Ексклюзив
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант
12:04
Knauf
НАЗК несло до переліку міжнародних спонсорів війни німецького інвестора в будівельну галузь РФ
12:03
OPINION
Олександр Саган
Як Москва намагається посварити ПЦУ з Румунською православною церквою
11:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 листопада: скільки коштують євро й долар у банках та обмінниках
11:36
безробіття
Підтримка жінок у бізнесі та працевлаштуванні: Мінекономіки розповіло про наявні в Україні програми
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Енергомережа України стала більш вразливою, але більш захищеною, Віктор Орбан погрожує ЄС. Акценти світових ЗМІ 23 листопада
11:14
На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею. Там можна проводити операції
11:13
PR
Визначна прем'єра. "Оппенгеймер" онлайн українською на SWEET.TV
11:04
кримські татари
Окупанти вранці обшукали та затримали членів мусульманської релігійної громади "Алушта" в Криму
11:03
викрадена з Херсонщини дівчинка
Російський політик Миронов "удочерив" викрадену з Херсонщини 10-місячну дівчинку, – ЗМІ
10:37
ПВК Вагнер
Вагнерівці, ймовірно, реабілітувалися перед Кремлем після заколоту, - британська розвідка
10:32
Європол
Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні
10:11
Александр Шалленберг
ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, - МЗС Австрії
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Кращі сценарії можливі, тільки треба їх втілювати
09:49
Ексклюзив
Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж
09:42
Швеція - НАТО
Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до зустрічі міністрів Альянсу, - Reuters
09:30
Оленегорський горняк, корабель РФ
Окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні
09:11
Юрій Щиголь
Хабар Найєму: суд арештував ексочільника Держспецзв'язку з можливістю вийти за заставу
09:07
Борис Максудов
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
08:49
Президент Чехії Петр Павел
Усі європейські армії готуються до можливого конфлікту з РФ, - президент Чехії
08:27
Росавіація
"Сфера на межі колапсу": розвідка здобула великий обсяг закритих документів "Росавіації"
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Європа має 6-9 років до нападу Росії
07:59
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів, 20 танків та 36 бронемашин, - Генштаб
07:50
Херсон
Армія РФ вночі вдарила по Херсону: поранено чоловіка
07:43
Атака РФ на Кривий Ріг
Опівночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі
07:28
З 22 листопада в Україні можна скласти теоретичний іспит без навчання в автошколі
07:23
Норвегія
У Норвегії не виключають можливість закриття кордону з РФ
06:54
Папа Франциск
Папа Римський вкотре закликав молитися за народи України, Ізраїлю та Палестини
06:34
Південна Корея
Південна Корея призупинила частину військової угоди з КНДР після запуску супутника-шпигуна
06:16
Косово - Сербія
Кордон Сербії та Косова вийшов з-під контролю, - прем'єр Албанії
06:04
Прапор Словаччини
Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини
05:59
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії назвав агресію РФ в Україні найбільшою загрозою безпеці в Європі
05:36
Литва прапор
У Литві понад 2 тис. росіян та білорусів визнані загрозою нацбезпеці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV