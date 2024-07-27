Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Трамп проти Гарріс: реальна диспозиція сил
OPINION

Трамп проти Гарріс: реальна диспозиція сил

Юрій Богданов
27 липня, 2024 субота
08:07
Погляд Юрій Богданов

Загалом соціологія поки віддає перевагу Трампу. Проте перевага наразі не критична — середня перевага Трампа над Гарріс скоротилася з 8% у січні до 2% у липні

Зміст

Згідно з опитуванням DDHQ та The Hill, Трамп випереджає Гарріс на 2% (47 проти 45), різниця з Байденом була приблизно така саме (46 проти 43,5). Останнє опитування CBS News, опубліковане минулого тижня, показало, що Гарріс виступає краще, ніж Байден проти Трампа: Гарріс відстає на 3%, а Байден – на 5. Опитування CNN, оприлюднене після перших дебатів, показало, що Гарріс ближче до Трампа, ніж Байден. Вона відстала від колишнього президента лише на 2%, тоді як Байден — на 6.

При цьому Трамп наразі випереджає і Байдена, і Гарріс у більшості спірних штатів. Він має значну перевагу у Неваді, Аризоні та Джорджії, ситуація практично рівна у Пенсильванії, Вісконсині, Мічигані (в усіх трьох мінімальна перевага Трампа) та Вірджинії (перевага демократів). Проте, як відзначають соціологи, пара “Трамп-Гарріс” досліджена недостатньо — більшість даних зараз спирається менше ніж на 6 опитувань.

Значний буст рейтингу Гарріс може дати саме її висування через значне зростання уваги, а також ряд очевидних переваг над кандидатами, про які нижче.

Читайте також: Трампу доведеться їсти власноруч заварену кашу

Проте головна радість демократів все ж —  завершення політичної невизначеності. Гарріс ще доведеться пройти схвалення Демократичною партією на зʼїзді, але більшість демократів вже зараз радіють, що кампанія партії нарешті може спиратися на дієздатного кандидата. Крім того, як віцепрезиденту, який би балотувався разом з Байденом, їй буде просто перехопити й управління передвиборчим апаратом, і роботу з більшістю донорів.

Друга радість демократів — висування Гарріс відбувається на фоні обрання кандидатом Трампа у віцепрезиденти його клона — посіпаки, “містера фентаніла” Венса. Це позбавляє його кампанію будь-якого балансу.  Якщо переможного 2016 команда Трампа була наповнена представниками традиційного істеблішменту, то кампанія 2024 року вже геть інша — набагато більш радикальна, ніж очікували навіть помірковані республіканці.

Серед явних недоліків Гарріс і переваг для Трампа — її надто лівий ухил (цим вона балансувала самого Байдена 2020) і тягар спільної з Байденом політичної спадщини. Аналітика даних, соціолог Скотт Трантер пише, що у Гарріс велика тінь від Байдена, але при цьому вона може її позбутися й у неї ще є час, щоб виборець подивився на неї “по-новому”. 

Читайте також: Тепер республіканці опиратимуться зняттю Байдена

Реноме “занадто лівої” їй може допомогти врівноважити поміркований віцепрезидент — чоловік. Крім того, Гарріс лише 59 років (молодь за стандартами американської політики), вона чорношкіра жінка з індійським корінням, з блискучою юридичною карʼєрою. Вона може використати всі переваги Байдена для демократичної аудиторії й тих хто сумнівається, але без необхідності постійно говорити про здоровʼя і фізичний стан президента. Так, часу у демократів мало, але ці вибори достатньо специфічні, щоб допустити ще один переворот трендів і ініціативи.

Коротше, буде цікаво за цим спостерігати. Наразі Трамп є фаворитом. Але якщо демократи не будуть зволікати та далі вестимуть інтенсивну кампанію (зараз для цього в них є молодий активний кандидат), з чіткою роботою по штатах, що сумніваються, час витягти кампанію в них ще є.

P.S. Це текст — не про гіпотетичну політику Гарріс щодо України, про це треба говорити окремо. Але якщо коротко, судячи з її оточення, якщо вона переможе — це буде продовження політики Байдена. Ні, не зрада і злив, а поступове розширення можливостей ескалації. Неприємно і треба швидше, але передбачувано. Чого себе прихильники Трампа переконали, що він буде в разі обрання діяти за методичкою Бориса Джонсона (зніме всі обмеження для ударів по Росії) - я в душі не розумію. Жодних ознак цього не існує в природі.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
політика
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Андрій Юсов
Автор Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
"Починає давати збій": у ГУР назвали найслабше місце військової машини росіян
відновлення електропостачання
Автор Зіновія Воронович
25 липня, 2024 четвер
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
Рада безпеки ООН
Автор Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 липня
08:28
Минулої доби на фронті сталось 122 боєзіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб
08:12
Дональд Трамп
"Щойно зняв останню пов’язку з вуха": Трамп заявив, що повністю відновився після замаху на вбивство
07:55
Марта Костюк
Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців 27 липня
07:44
окупанти
За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових, одну систему ППО, 11 танків і 45 артсистем
07:37
залізниця
У Франції диверсанти здійснили серію нападів на залізницю перед відкриттям Олімпіади: збої можуть тривати до кінця вихідних
07:35
Камала Гарріс
Підтримка Гарріс американцями з початку місяця зросла на 11 пунктів, - опитування WSJ
07:28
OPINION
Микола Княжицький
Партнер і друг України, це демократичний Тайвань
06:56
Дональд Трамп
Трамп заявив, що повернеться на місце замаху для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини
06:36
балтійський флот росії
"Розглядається як провокація": Ризька дума заборонила захід, присвячений російському флотові
06:20
окупанти
ISW: Росіяни намагаються тиснути по всьому фронту, щоб не дозволити Україні перехопити ініціативу на полі бою
05:34
15 пересувних автотранспортних майстерень
Підрозділи ДСНС отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень
04:06
замах на Трампа
Замах на Трампа: у ФБР підтвердили, що колишнього президента США поранила куля
03:35
Дмитро Пєсков
Пєсков пригрозив, що рішення ЄС спрямувати Україні €1,5 млрд доходів від активів РФ, не залишиться без відповіді
03:08
школа в окупації
Росіяни склали список пропагандистської літератури, який буде обов’язковим для шкіл та бібліотек на ТОТ, - Нацспротив
02:31
На фото: Меланія та Дональд Трамп
Дружина Трампа Меланія заявила, що випустить мемуари
01:49
безпілотник, дрон
У РФ заявили про масовану атаку безпілотників на Брянську область
01:25
Румунія, прапор Румунії
Інциденти з російськими "шахедами" в Румунії: прем'єр Чолаку пояснив, чому їх не можуть збивати
00:45
Мін'юст провів перевірку законності нових правил вступу в аспірантуру
00:33
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі
00:22
фейк
"Україна не може перемогти, не спровокувавши ядерну війну": маніпуляції світових ЗМІ за 26 липня
2024, п'ятниця
26 липня
23:50
Збірна України, Олімпіада-2024, церемонія відкриття
У Парижі відкрилися XXXIII літні Олімпійські ігри
23:27
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень: ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках
23:01
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді
Прем'єр Індії Нарендра Моді може здійснити візит до України в серпні, - ЗМІ
22:49
Міністр фінансів США Єллен
Міністерка фінансів США Єллен розповіла, коли G7 погодить умови кредиту Україні на $50 млрд
22:23
Леді Гага, Олімпіада-2024, церемонія відкриття
Леді Гага виступила на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі та виконала пісню французькою мовою
21:58
Дональд Трамп
Деякі республіканці незадоволені вибором Венса кандидатом у віцепрезиденти від Трампа, - The Hill
21:53
Вільям Бернс
Шеф ЦРУ зустрінеться з представниками Ізраїлю, Катару та Єгипту для обговорення питань щодо Гази
21:35
Володимир Зеленський
Має бути зроблене все, щоб посилити наші позиції, - Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку
21:28
Ексклюзив
Володимир Огризко
Китайці продовжують гратися з нами, - дипломат Огризко про невідповідність слів та дій Пекіну
21:23
Оленівка - наша Катинь
Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення
21:20
ЛУКОЙЛ
Російський "Лукойл" через зупинку нафтопроводу "Дружба" збільшив експорт нафти морем
21:11
US Department of Defense
Маркарова розповіла, коли F-16 будуть застосовані на полі бою
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ситуація на фронті та як протидіяти розвідувальним безпілотникам ворога. Воєнні підсумки тижня
20:32
москва червона площа
На Красній площі в Москві хотів вчинити самопідпал співробітник НДІ, що працює на міноборони РФ
20:15
У матчі між "Епіцентром" і "Минаєм" визначили другого претендента на вихід в УПЛ
20:04
Оновлено
метро Харків
Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменували 3 станції метро та 48 вулиць
20:01
OPINION
Борислав Береза
Історія з Чирковим ганебна, але ілюстративна
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 884-го дня війни:  удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ
19:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання: кому доступна послуга
19:36
Лукойл
Припинення транзиту нафти "Лукойл": Словаччина заявила, що запропонувала Україні технічне рішення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV