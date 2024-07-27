Згідно з опитуванням DDHQ та The Hill, Трамп випереджає Гарріс на 2% (47 проти 45), різниця з Байденом була приблизно така саме (46 проти 43,5). Останнє опитування CBS News, опубліковане минулого тижня, показало, що Гарріс виступає краще, ніж Байден проти Трампа: Гарріс відстає на 3%, а Байден – на 5. Опитування CNN, оприлюднене після перших дебатів, показало, що Гарріс ближче до Трампа, ніж Байден. Вона відстала від колишнього президента лише на 2%, тоді як Байден — на 6.

При цьому Трамп наразі випереджає і Байдена, і Гарріс у більшості спірних штатів. Він має значну перевагу у Неваді, Аризоні та Джорджії, ситуація практично рівна у Пенсильванії, Вісконсині, Мічигані (в усіх трьох мінімальна перевага Трампа) та Вірджинії (перевага демократів). Проте, як відзначають соціологи, пара “Трамп-Гарріс” досліджена недостатньо — більшість даних зараз спирається менше ніж на 6 опитувань.

Значний буст рейтингу Гарріс може дати саме її висування через значне зростання уваги, а також ряд очевидних переваг над кандидатами, про які нижче.

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Проте головна радість демократів все ж — завершення політичної невизначеності. Гарріс ще доведеться пройти схвалення Демократичною партією на зʼїзді, але більшість демократів вже зараз радіють, що кампанія партії нарешті може спиратися на дієздатного кандидата. Крім того, як віцепрезиденту, який би балотувався разом з Байденом, їй буде просто перехопити й управління передвиборчим апаратом, і роботу з більшістю донорів.

Друга радість демократів — висування Гарріс відбувається на фоні обрання кандидатом Трампа у віцепрезиденти його клона — посіпаки, “містера фентаніла” Венса. Це позбавляє його кампанію будь-якого балансу. Якщо переможного 2016 команда Трампа була наповнена представниками традиційного істеблішменту, то кампанія 2024 року вже геть інша — набагато більш радикальна, ніж очікували навіть помірковані республіканці.

Серед явних недоліків Гарріс і переваг для Трампа — її надто лівий ухил (цим вона балансувала самого Байдена 2020) і тягар спільної з Байденом політичної спадщини. Аналітика даних, соціолог Скотт Трантер пише, що у Гарріс велика тінь від Байдена, але при цьому вона може її позбутися й у неї ще є час, щоб виборець подивився на неї “по-новому”.

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Реноме “занадто лівої” їй може допомогти врівноважити поміркований віцепрезидент — чоловік. Крім того, Гарріс лише 59 років (молодь за стандартами американської політики), вона чорношкіра жінка з індійським корінням, з блискучою юридичною карʼєрою. Вона може використати всі переваги Байдена для демократичної аудиторії й тих хто сумнівається, але без необхідності постійно говорити про здоровʼя і фізичний стан президента. Так, часу у демократів мало, але ці вибори достатньо специфічні, щоб допустити ще один переворот трендів і ініціативи.

Коротше, буде цікаво за цим спостерігати. Наразі Трамп є фаворитом. Але якщо демократи не будуть зволікати та далі вестимуть інтенсивну кампанію (зараз для цього в них є молодий активний кандидат), з чіткою роботою по штатах, що сумніваються, час витягти кампанію в них ще є.

P.S. Це текст — не про гіпотетичну політику Гарріс щодо України, про це треба говорити окремо. Але якщо коротко, судячи з її оточення, якщо вона переможе — це буде продовження політики Байдена. Ні, не зрада і злив, а поступове розширення можливостей ескалації. Неприємно і треба швидше, але передбачувано. Чого себе прихильники Трампа переконали, що він буде в разі обрання діяти за методичкою Бориса Джонсона (зніме всі обмеження для ударів по Росії) - я в душі не розумію. Жодних ознак цього не існує в природі.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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