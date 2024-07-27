Чи треба у війську підбивати ліжка по кантику?
От що мені цікаво про цю нашу війну
Міністр внутрішніх справ розповів журналістці, як його в 1989-му році привчили до дисципліни методом заправляння ліжка по кантику і наскільки це важливо для боєздатності.
Народ рже. Але деякі громадяни кажуть — хвилиночку! Адже таке саме є в усіх арміях світу! І в американській теж є затяги! Це привчає до покірності, дисципліни та чіткого виконання наказів!
Свята правда. Таке є в усіх арміях світу. І в усіх арміях світу це вже є атавізмом. Просто вони про це ще не знають, а ми вже мали б.
Читайте також: Як виграються війни
Тут в чому річ. Весь цей інтимний масаж мозку, як і стройова підготовка, був створений з єдиною метою: перетворити різношерстний натовп (себто, призовників) на стрій бездумних та безстрашних роботів, готових вбивати та вмирати за командою.
Але ж це вже не в пріоритеті. Бо потрібний не стільки стрій слухняних бовванчиків, що панічно бояться командира, скільки група кваліфікованих та відповідальних бійців.
Звісно, с*ачу ніде не місце, армія не виключення. Але ми вже не бриємо голови, щоб у солдатиків вошей не було, не мотаємо онучі, і не ходимо пруським стройовим кроком, окрім як на парадах. Бо вже не треба.
Читайте також: Якою буде формула "заморожування" війни
Так от, підбивати ліжка по кантику вже теж не треба.
А ще не треба оглядатися на інших там, де нас вже саме життя змусило розуміти глибше за них. Слід вже визнати, що в нас війна, якої світ не бачив вже з три покоління, тому власний досвід часто важливіший за чужі традиції. Так буває.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе