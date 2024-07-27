Міністр внутрішніх справ розповів журналістці, як його в 1989-му році привчили до дисципліни методом заправляння ліжка по кантику і наскільки це важливо для боєздатності.

Народ рже. Але деякі громадяни кажуть — хвилиночку! Адже таке саме є в усіх арміях світу! І в американській теж є затяги! Це привчає до покірності, дисципліни та чіткого виконання наказів!

Свята правда. Таке є в усіх арміях світу. І в усіх арміях світу це вже є атавізмом. Просто вони про це ще не знають, а ми вже мали б.

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Тут в чому річ. Весь цей інтимний масаж мозку, як і стройова підготовка, був створений з єдиною метою: перетворити різношерстний натовп (себто, призовників) на стрій бездумних та безстрашних роботів, готових вбивати та вмирати за командою.

Але ж це вже не в пріоритеті. Бо потрібний не стільки стрій слухняних бовванчиків, що панічно бояться командира, скільки група кваліфікованих та відповідальних бійців.

Звісно, с*ачу ніде не місце, армія не виключення. Але ми вже не бриємо голови, щоб у солдатиків вошей не було, не мотаємо онучі, і не ходимо пруським стройовим кроком, окрім як на парадах. Бо вже не треба.

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Так от, підбивати ліжка по кантику вже теж не треба.

А ще не треба оглядатися на інших там, де нас вже саме життя змусило розуміти глибше за них. Слід вже визнати, що в нас війна, якої світ не бачив вже з три покоління, тому власний досвід часто важливіший за чужі традиції. Так буває.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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