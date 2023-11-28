Спецпрограма "Катюша" та списки неблагонадійних. Українські хакери показали, як влаштована машина військової пропаганди в РФ

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Хакерам групи "Кібер Спротив" вдалось проникнути в департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони РФ (ДІМК МО РФ). Вони отримали унікальну внутрішню документацію, а також доступ до спеціального програмного забезпечення для моніторингу медіа у цілодобовому режимі. Отримані матеріали вони передали InformNapalm.

Хто такий генерал "Потерь нєт" Конашенков

Департамент інформації та масових комунікацій МО РФ очолює генерал-майор Ігор Конашенков. Саме він від початку повномасштабного вторгнення озвучує щоденні зведення із зони бойових дій. І саме з подачі Конашенкова стала відомою фраза "потерь нєт", яку він постійно повторював на початку вторгнення.

З його зведення за 21 березня 2022 року, оприлюднене InformNapalm, стає зрозумілим, наскільки воно відірване від реальності.

"Всього з початку проведення спеціальної військової операції знищені: 216 безпілотних літальних апаратів, 180 зенітних ракетних комплексів, 1506 танків та інших бойових броньованих машин, 152 установки реактивної системи залпового вогню, 592 знаряддя польової артилерії та міномета, а також 1284 одиниці спеціальної військової автомобільної техніки" – повідомляв він через місяць після вторгнення. До порівняння, за даними The Military Balance, до початку великої війни Україна мала всього 800 танків різних типів.



Насправді у творенні альтернативної реальності, де російська армія нищить "українські центри підготовки найманців", а ППО перехоплює снаряди HIMARS задіяний увесь департамент інформації МО Росії.

Зі щотижневого звіту начальника організаційно-планового напрямку ДІМК полковника Кочеткова виходить, що у відомстві є щонайменше 15 осіб, відповідальних за різні напрямки. Усі вони мають певні плани виконання інформаційного забезпечення на тиждень, а також звіт про виконання планів. Тижневі плани мають також пресслужби військових округів, Північного флоту та інших флотів. Скажімо, з 4 по 10 листопада ці пресслужби оприлюднили 105 повідомлень, на основі яких на центральних телеканалах за тиждень вийшло 800 сюжетів.

Завдання пресслужб – висвітлювати проведення "спецоперації" на території України, організовувати інформаційні акції з героїзації військових, що беруть участь у "СВО", а також оперативно реагувати на появу в ЗМІ негативних матеріалів про діяльність збройних сил РФ.

Програма для моніторингу ЗМІ "Катюша"

Працівники департаменту аналізують усю інформацію, пов’язану з діяльністю збройних сил РФ у щоденних звітах. Окремий звіт – щодо російських ЗМІ, окремий – згадки про російську армію у світових ЗМІ. Також є щоденний звіт зі стенограмами всіх пропагандистських репортажів.

Аби щоденно аналізувати гігантські обсяги інформації, пропагандисти використовують спеціальне програмне забезпечення "КАТЮША". Це – інформаційно-аналітична система онлайн моніторингу ЗМІ. Це російський аналог SemanticForce. За даними InformNapalm, ліцензію на користування "Катюшею" МО РФ придбало у 2021 році, виділивши на це 320 млн руб. до 2023 року включно.

Ця система дає змогу моніторити ЗМІ 24/7. За даними розробника, база складає 40 тисяч джерел: російські федеральні та регіональні медіа, іноземні російськомовні та ключові іноземні медіа. Вона дає можливість фільтрувати інформацію за датами, темами, рубриками, іменами, типами ЗМІ. Перша вкладка "Вооруженные силы РФ" має більше опцій для аналізу, ніж інші.

Позитивні повідомлення маркуються зеленим кольором, нейтральні – жовтим, негативні – червоним. Очікувано, "червоних" повідомлень практично немає.

Фото: InformNapalm

"Катюша" в реальному часі видає пости, що публікуються у "ВКонтактє", "Телеграм", "ЖЖ", "Однокласніки", натомість у Facebook та Instagram'i в дуже незначній кількості. Підтягуються відео з YouTube.

У системі є цікава вкладка з аналізом популярних російських Телеграм-каналів. При чому вони одразу відсортовані на позитивні та негативні.

Фото: InformNapalm

Список неблагонадійних телеграм-каналів

"Аналізуючи цю систему ми прийшли до висновку, що "Катюша" – це така собі "потьомкінська дєрєвня". Очевидно, що ДІМК МО РФ використовує її для звітності. Втім, система явно некоректно відображає тональність повідомлень. Негативні повідомлення про ЗС РФ та військово-політичне керівництво РФ або не враховуються, або позначаються нейтральними. Це таке собі окозамилювання – "всьо харашо, прєкрасная маркіза", жодного негативу про лучезарного Путіна чи армію, жодних невдач. Такий собі цифровий Конашенков – "патєрь нєт", – кажуть аналітики InformNapalm.

Серед цікавих документів, які знайшли хакери "Кібер Спротиву" – лист Ігоря Конашенкова до заступника гендиректора Всеросійської державної компанії телебачення та радіомовлення ("Россия-1", "Россия-24") Ігоря Шестакова. У ньому він рекомендує випускати в ефір інформацію, озвучену офіційними особами МО РФ.

"Нагадуємо, що позиція воєнних кореспондентів, а також інших осіб, що публікують інформацію про проведення спеціальної військової операції у своїх телеграм-каналах, може не збігатись з позицією Міноборони, а в особливих випадках може мати ознаки дій, скерованих на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації. Список неблагонадійних телеграм-каналів у додатку", – йдеться у листі від 14 листопада 2023.

Фото: InformNapalm

Аналітики припускають, що дивна ситуація з новиною про заяву групи військ "Днєпр" про відхід на Херсонщині, яка з’явилась 13 листопада (за день до цього листа), а потім була анулювала, – провокація, пов’язана саме зі спробою виявити нелояльні канали. Адже тоді з десяток "експертів" та аналітиків" почали висловлювати свої припущення та оцінки з приводу того, що відбулось на Херсонщині. Очевидно, почалась остання хвиля зачистки інфопростору до президентських виборів.