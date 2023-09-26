Спікер парламенту Канади заявив про відставку після скандалу під час візиту Зеленського
Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота заявив, що подав у відставку після гучного скандалу у парламенті під час візиту президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляє CBC News.
У короткій заяві він подякував парламентарям за довіру під час обрання спікером Палати громад Канади у попередньому й нинішньому скликаннях.
"З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад", – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.
25 вересня Ентоні Рота вибачився за запрошення і визнання на засіданні парламенту 98-річного Ярослава Гуньки
У заяві Роти сказано, що він єдиний несе відповідальність за появу Гуньки перед парламентарями, канадським прем’єром і Зеленським. "Ніхто, включаючи колег-парламентаріїв та делегацію України, не знав про мій намір і про мої висловлювання до того, як я їх вимовив", – сказано в тексті.
"Згодом мені стало відомо про більше інформації, яка змушує мене шкодувати про своє рішення", – сказав Рота, додавши свої "найглибші вибачення" єврейським громадам.
Нагадаємо, що Гуньку зустріли стоячою овацією під час візиту президента України Володимира Зеленського, який виступив перед обома палатами канадського парламенту 22 вересня в присутності прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Президент України подякував Оттаві за підтримку України під час російського вторгнення, заявивши, що Канада "завжди була на світлому боці історії".
Ярослав ГунькаФото: з загально доступних джерел.
Після слів Зеленського Рота представив присутнім 98-річного Гуньку, запропонувавши привітати його як "героя Другої світової війни", і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян.
Декілька правозахисних та єврейських організацій засудили виступ і овацію.
"Єврейська громада Канади твердо стоїть на боці України у її війні проти російської агресії. Але ми не можемо мовчати, коли відбілюються злочини, скоєні українцями під час Голокосту", – йдеться у заяві Центру у справах Ізраїлю та євреїв.
Виступ активно використовується російською пропагандою. Російський посол в Оттаві Олег Степанов заявив, що вимагатиме від Канади роз’яснень того, що сталося.
У BBC зауважили, що лідер канадської опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що прем'єр-міністр Трюдо також несе відповідальність за інцидент, закликавши його вибачитися. Але в офісі Трюдо, який очолює Ліберальну партію, заявили, що рішення запросити пана Гуньку було прийнято одноосібно офісом спікера, і вибачення спікера "було правильним вчинком".
Як інформує "Радіо Свобода", Ярослав Гунька служив в українській дивізії "Галичина", або 14-ій гренадерській дивізії фронтових військ СС "Галичина", що входила у склад військ "Ваффен СС" Німеччини у 1943–1945 роках.
Вона була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства.
Дивізія не входила до структури загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом проти Червоної армії.
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