Литовський дипломат каже, що хоча постачання західної зброї в Україну, на жаль, відбувається дуже повільно, ЗСУ отримають все необхідне для звільнення окупованих територій.

“Ми всі знаємо, що підтримка надається, але, безумовно, надто повільно, і ті червоні лінії, які ми самі собі встановили, також не допомагають. І це було з самого початку. Адже дуже важко прийняти рішення щодо протитанкового озброєння, потім було важко прийняти рішення щодо HIMARS, а потім щодо танків. Але я дуже сподіваюся, що зараз настав час для більш рішучої і послідовної підтримки, і я дуже сподіваюся, що під час лютневого "Рамштайну" будуть дискусії про реактивні літаки і далекобійну артилерію, тому що це те, що потрібно для звільнення окупованих і анексованих українських територій і для закінчення війни”, - зазначив він.

Водночас Лінас Лінкявічюс переконаний, що західні партнери врешті-решт приймуть рішення про постачання винищувачів F-16, оскільки танки також спочатку не входили до списку передачі.

“Я вважаю, що це не категоричне "ні", а "поки що ні", тому що те ж саме сталося з постачанням танків. Тому давайте сприймати це як тактичні заяви, оскільки пілотів вже готують, і це питання часу, хоча знову ж таки, час - дуже важливий фактор”, - підсумував колишній міністр закордонних справ.