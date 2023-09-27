Сполучені Штати допустили Ізраїль до програми безвізового режиму

Про це пише Reuters з посиланням на офіційних осіб.



Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Алехандро Майоркас заявив, що це рішення ще більше "посилює безпеку, економіку та міжлюдські зв’язки між США та Ізраїлем".

Зазначається, що американці палестинського походження, які живуть на Західному березі річки Йордан і в Сполучених Штатах, з 30 листопада 2023 року матимуть можливість в’їжджати до Ізраїлю без віз, а також літати в аеропорт Бен-Гуріон і вилітати з нього, зменшуючи перешкоди для подорожей для цих американців.

Також для допуску до програми, яка дозволяє мандрівникам залишатися в країні без візи на строк до 90 днів, Вашингтон вимагає від Ізраїлю виконання вимог щодо таких питань, як боротьба з тероризмом, правоохоронна діяльність, імміграційне забезпечення, безпека документів та прикордонний контроль.

Крім того, країни повинні однаково ставитися до всіх мандрівників США, незалежно від інших паспортів, які вони мають. У випадку Ізраїлю це означає вільний проїзд для палестинських американців в аеропорту Бен-Гуріон.