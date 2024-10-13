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Головна Спорт Українка Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки

Українка Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки

Дар'я Куркіна
13 жовтня, 2024 неділя
13:53
Спорт Ольга Лящук

Українська спортсменка Ольга Лящук, що родом із Донецька, здобула титул найсильнішої жінки Америки

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Про це йдеться на сторінці у Facebook Officialstrongman.

Українка посіла перше місце в America's strongest. Відомо, що Лящук перемогла з рахунком 28,5, обігнавши чотирьох суперниць.

Що відомо про Ольгу Лящук

Стронгвумен Ольга Лящук народилася в Донецьку, наразі мешкає в Ірпені.

Спортсменка у 2019 та 2020 роках також перемагала на Arnold Strongwoman Classic і стала переможницею The Shaw Classic 2023. Також вона посіла перше місце у Strongest Woman in the World 2017 Olympia.

Теги:
Світ
Україна
Донецьк
Ірпінь
США
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