Українка Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки

Про це йдеться на сторінці у Facebook Officialstrongman.

Українка посіла перше місце в America's strongest. Відомо, що Лящук перемогла з рахунком 28,5, обігнавши чотирьох суперниць.

Що відомо про Ольгу Лящук

Стронгвумен Ольга Лящук народилася в Донецьку, наразі мешкає в Ірпені.

Спортсменка у 2019 та 2020 роках також перемагала на Arnold Strongwoman Classic і стала переможницею The Shaw Classic 2023. Також вона посіла перше місце у Strongest Woman in the World 2017 Olympia.