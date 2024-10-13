Українка Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки
Українська спортсменка Ольга Лящук, що родом із Донецька, здобула титул найсильнішої жінки Америки
Про це йдеться на сторінці у Facebook Officialstrongman.
Українка посіла перше місце в America's strongest. Відомо, що Лящук перемогла з рахунком 28,5, обігнавши чотирьох суперниць.
Що відомо про Ольгу Лящук
Стронгвумен Ольга Лящук народилася в Донецьку, наразі мешкає в Ірпені.
Спортсменка у 2019 та 2020 роках також перемагала на Arnold Strongwoman Classic і стала переможницею The Shaw Classic 2023. Також вона посіла перше місце у Strongest Woman in the World 2017 Olympia.
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