Споживачі електроенергії стали частіше звертатися за компенсацією у разі неналежної якості послуг, — членкиня НКРЕКП Бабій

Про це заявила Ольга Бабій, членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

За її словами, НКРЕКП з’ясувала, що кількість штрафних санкцій за останній рік зросла: у 2019-ому році сума компенсацій за неякісне постачання електроенергії або перерви склала 3,2 млн грн, а за 2020-ий рік — 4,6 млн грн.

“Мало хто знає, що якщо було відсутнє постачання е/е більше певного проміжку часу, то користувач має право на компенсацію. Побутовий споживач раніше мав право на компенсацію 200 грн, зараз ця компенсація буде складати 300 грн. Ця компенсація надається автоматично”, — зазначила Бабій.

Вона додала, що якщо компенсацію автоматично не нарахували — споживач може звернутися до НКРЕКП зі скаргою.

“Зараз НКРЕКП робить більш жорсткі стандарти для компаній, які розподіляють електроенергію (людською мовою — колишні обленерго) для того, щоб вони підвищували якість”, — сказала Бабій.