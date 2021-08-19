Споживачі електроенергії стали частіше звертатися за компенсацією у разі неналежної якості послуг, — членкиня НКРЕКП Бабій
Користувачі електроенергії у 2019 році отримали компенсації за неякісне постачання електроенергії на суму 3,2 млн грн, а у 2020 році — на суму 4,6 млн грн
Про це заявила Ольга Бабій, членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
За її словами, НКРЕКП з’ясувала, що кількість штрафних санкцій за останній рік зросла: у 2019-ому році сума компенсацій за неякісне постачання електроенергії або перерви склала 3,2 млн грн, а за 2020-ий рік — 4,6 млн грн.
“Мало хто знає, що якщо було відсутнє постачання е/е більше певного проміжку часу, то користувач має право на компенсацію. Побутовий споживач раніше мав право на компенсацію 200 грн, зараз ця компенсація буде складати 300 грн. Ця компенсація надається автоматично”, — зазначила Бабій.
Вона додала, що якщо компенсацію автоматично не нарахували — споживач може звернутися до НКРЕКП зі скаргою.
“Зараз НКРЕКП робить більш жорсткі стандарти для компаній, які розподіляють електроенергію (людською мовою — колишні обленерго) для того, щоб вони підвищували якість”, — сказала Бабій.
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НКРЕКП 18 серпня наблизила стандарти якості електропостачання до європейських.
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