Про це він наголосив у своєму вечірньому відеозверненні 19 жовтня.

"Хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – Премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей. Справді важливо, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, які так сміливо захищають свободу", - зауважив президент.

Довідка: Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.

19 жовтня український народ і його лідери, зокрема президент Володимир Зеленський, отримали Премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".

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