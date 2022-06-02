Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Я впевнена, що українська версія доволі непроста зі своїми нюансами. У порівнянні з версією, яку ми бачимо на Заході. Вважаю, що українцям слід розуміти - Зеленський чудово справився із покращенням іміджу України, представляючи аргументи на її користь в поточному обговоренні у столицях країн Заходу. У нього було розуміння, що він не просто просить військової підтримки. Він відновлює сприйняття України, як сильної та незалежної країни. Йому це вдалося. Ще рік тому, пишучи про життя в Україні, я б ніколи не повірила, що українські прапори майорітимуть не лише у Польщі, а у Лондоні, Вашингтоні, усюди. Що люди вийдуть на підтримку України. Це справді неймовірно. З такого погляду, він чудово справляється зі своїми обов’язками", - зауважила Енн Епплбом.



Таким чином письменниця відповіла на запитання: - Наша демократія ще крихка. Нам потрібна підтримка, щоб змінити економіку. Нам закидають, що у нас проблеми з корупцією. Але це ж не єдина проблема в Україні?



"Сподіваюсь, що війна надасть відповідь на запитання: - Яку економіку Україна хоче мати? Для України було б нерозумно сподіватися, що основна частина прибутку і надалі надходитиме від транзиту газу через російські газопроводи. Такий сегмент економіки вичерпав себе. Його необхідно суттєво змінити. Це має бути конкурентна економіка. Справедлива щодо малого бізнесу та звичайних людей. Щоб люди мали змогу створювати власну справу. Прагнули змінити себе і суспільство якомога швидше", - переконана Енн Епплбом.

Також письменниця додала, що саме зараз слушно розпочинати говорити про те, якими будуть сценарії відбудови української економіки після війни.

"Одним із головних промахів України за останні 30 років, було несприйняття економічних реформ в рамках питання безпеки. Потужніша та впливова економіка могла бути одним з факторів зміцнення України. Її важко було б завоювати. Сприйняття України як слабкої та корумпованої держави підштовхнуло Путіна до вторгнення. Він передбачав легку перемогу. Таку Україну бачили й західні країни. Саме тому, вони відмовлялися допомагати Україні у військовому плані ще до війни. Відсіч українців та зусилля Зеленського змусили їх змінили свою думку. Для українців важливо скористатися моментом після війни для розбудови чесної та динамічної економіки на користь усім", - наголосила Енн Епплбом.