Про це в ефірі Еспресо заявив політичний консультант Дмитро Васильєв.

"Україна сьогодні показує, що вона є лідером демократичного світу, який готовий боротися за демократію і свободу на полі бою. Не боятися цього і відстоювати принципи, про які говорить Зеленський у своїх виступах. Це не слова, це демонстрація підтримки демократії та цінностей і боротьби за свободу", - зазначив він.

На думку Васильєва, США розуміють, що Україна сьогодні бореться не тільки за себе.

"Вона бореться і допомагає зберегти світобудову демократичного світу. Якщо Росія перемагає, руйнується все - демократичні альянси, світ і те бачення, з яким США ідуть в майбутнє. В цьому сенсі США бачать Україну реальним партнером по збереженню цієї світобудови і формування принципово нового світу. Ми туди можемо увійти, як один із лідерів як на регіональному, так і на світовому рівні", - підсумував політконсультант.