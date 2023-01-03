США бачать Україну партнером по формуванню нового світу, ми будемо одними із його лідерів, - політконсультант Васильєв
США бачать Україну реальним партнером по збереженню теперішньої світобудови і формування нового світу - ми туди можемо увійти, як один із лідерів на регіональному чи світовому рівні
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний консультант Дмитро Васильєв.
"Україна сьогодні показує, що вона є лідером демократичного світу, який готовий боротися за демократію і свободу на полі бою. Не боятися цього і відстоювати принципи, про які говорить Зеленський у своїх виступах. Це не слова, це демонстрація підтримки демократії та цінностей і боротьби за свободу", - зазначив він.
На думку Васильєва, США розуміють, що Україна сьогодні бореться не тільки за себе.
"Вона бореться і допомагає зберегти світобудову демократичного світу. Якщо Росія перемагає, руйнується все - демократичні альянси, світ і те бачення, з яким США ідуть в майбутнє. В цьому сенсі США бачать Україну реальним партнером по збереженню цієї світобудови і формування принципово нового світу. Ми туди можемо увійти, як один із лідерів як на регіональному, так і на світовому рівні", - підсумував політконсультант.
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