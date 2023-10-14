США бояться ескалації з боку Росії, ідея повного знищення РФ не припадає їм до душі, - дипломат Хара

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Якби була дійсно, як називають на Заході, "теорія перемоги України", то тоді було б легше пробивати цю теорію американським громадянам, які будуть голосувати передусім за президента наступного листопада, і звичайно, це б полегшило. Є червоні лінії, які в головах не можуть перейти американці й це не лише щодо Байдена", - зазначив він.

Він зазначив, що США вважають, що з Росією не можна воювати, хоча готуватися потрібно, але найголовніше - "не треба її підштовхувати до межі, коли вона почне розпалюватися".

"І звичайно тут одразу на думку спадає 90-й рік, коли Джордж Буш, виступаючи перед українським парламентом, закликав не обирати "вбивчий" націоналізм. Звичайно, що вони не хотіли, щоб Україна, яка володіє третім ядерним запасом у світі стала незалежною і потім могла становити загрозу безпосередньо і США і РФ. І от оці страхи, що ядерна, хімічна, бактеріологічна зброя, яка є у РФ може потрапити до поганих рук, вони нікуди не ділися", - вважає дипломат.

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Хара зазначив, що США розуміють, що вони не можуть втручатися у справи регіонів чи держав, тим паче такої великої за розміром, як Росія, оскільки вже є негативний досвід просування демократії, наприклад у Афганістані.

"Бо спочатку то була операція нанесення чи зламання хребта талібам, чи тим, хто підтримував терористів 11 вересня, а потім прийшла думка, що треба допомогти створити в цій складній країні демократію і вона провалилася, вони навіть не змогли структури безпеки організувати. Тому є скептицизм в американської політичної еліти, що вони можуть відігравати таку роль, тим паче стосовно Росії. Наші ідеї, що Карфаген має бути зруйнований - абсолютно не припадають їм до душі, навпаки, вони вважають, що це неправильно", - наголосив він.

Також дипломат звернув увагу на те, як Штати надають Україні допомогу, зазначивши, що є певне обмеження і страх в ескалації.

"Тобто ми не можемо бити американськими ракетами по російській території. Це така дивна війна. Нікуди це не дінеться найближчий час, бо треба займатися не лише пропагандистською роботою нам на цьому напрямі, але й також інтелектуальною, щоб переконати, що Росія не може бути гіршою, аніж зараз - це найкращий із гірших варіантів, які в Росії є. Її спіткає поразка в Україні, це єдиний шанс для гарних руских, що вони можуть взяти свою владу в руки, бо інакшого шляху немає", - додав Хара.