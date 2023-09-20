США демонструють підтримку України попри виклики на полі бою, Зеленський перед ООН називає війну в Україні боротьбою всього світу. Акценти світових ЗМІ 20 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 20 вересня.

США демонструють підтримку України попри виклики на полі бою

Адміністрація Байдена закликала збільшити обсяги фінансування протиповітряної оборони України, пише The Washington Post, а керівництво Пентагону пообіцяло підтримувати поставки зброї, які, як сподіваються західні країни, сприятимуть прориву в повільному контрнаступі України.

"Офіційні особи з понад 50 країн зібралися, щоб обговорити джерела майбутньої військової допомоги Києву, який на четвертому місяці контрнаступу досяг лише скромних успіхів у прориві потужної смертоносної оборони, зведеної російськими військами за останній рік", – говорить WP про зустріч у Німеччині.

Як додає між тим видання, вплив "конфлікту" на ціни на харчових продуктів та енергоносіїв спричинив заклики країн, що розвиваються, до мирних переговорів, тоді як у Сполучених Штатах серед деяких республіканців зростає небажання продовжувати фінансову підтримку України.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що відремонтовані американські танки M1A1 Abrams, що є останнім свідченням зростаючої військової допомоги союзних країн Києву, незабаром прибудуть на поле бою. Йдеться про терміни у кілька днів. Він також закликав прихильників України надати більше артилерійських боєприпасів, а також засобів протиповітряної оборони, таких як системи HAWK, NASAMS і IRIS-T, які відіграли важливу роль у захисті від шквалу російських ракет і іранських безпілотників протягом минулого року.

"Протиповітряна оборона і надалі залишатиметься найбільшою потребою України для захисту неба, цивільного населення і міст, а також невинних людей далеко від поля бою", – цитує Остіна WP. – Сьогодні я закликаю моїх колег-міністрів ще раз перевірити свої запаси 155-мм боєприпасів і ключових систем протиповітряної оборони і перехоплювачів, щоб переконатися, що ми всі робимо все, що в наших силах".

Переговори в Німеччині – це вже п'ятнадцята зустріч Контактної групи з оборони України. Варто нагадати, що до неї входять міністри та інші посадовці з країн, що підтримують Україну. Цього ж разу до західних міністрів вперше приєднався новий міністр оборони України Рустем Умєров.

"Над дискусіями висять виклики, з якими зіткнулася Україна в ході операції, що не виправдала сподівань на вирішальне просування вперед, – підкреслює медіа. – Труднощі, спричинені численними мінами та іншими російськими оборонними спорудами, спонукали Україну відмовитися від запланованого механізованого штурму на користь артилерійського підходу, що спирався на розмінування і невеликі роз'єднані групи".

Разом із тим, хоч деякі американські чиновники відзначають, що така тактика дозволила зберегти людські ресурси і техніку, такий підхід також викликає занепокоєння щодо затяжного конфлікту, який може призвести до зниження готовності західних країн фінансувати дорогу, безстрокову кампанію.

Наразі ключовим фактором для підтримання боєздатності української армії буде продовження поставок артилерійських боєприпасів, особливо 155-мм снарядів, потреба в яких викликала гостру необхідність у збільшенні їх виробництва в США і Європі.

"Артилерійський підхід Києва підштовхнув адміністрацію Байдена до суперечливого кроку постачання касетних боєприпасів в Україну, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення", – наголошує WP.

Україна також продовжує просити більш досконалі системи, зокрема йдеться про ATACMS американського виробництва, які мають радіус дії близько 200 миль.

"Залишається незрозумілим, чи поступиться Байден, як це було з іншими системами озброєнь, такими як "Абрамс" і винищувач F-16, українським вимогам", – говорять у WP.

Фото: Getty Images

Зеленський на Асамблеї ООН: Боротьба України – це боротьба всього світу

Промова українського президента розлетілася шпальтами міжнародних видань, зокрема найпопулярнішими цитатами стали "Боротьба України – це боротьба всього світу" та "Злу не можна довіряти".

Змалювавши Росію Володимира Путіна як країну, яка прагне домінувати над іншими, президент Володимир Зеленський звернувся до широкої підтримки як до питання глобальної безпеки, зокрема акцентує The New York Times:

"Виголошуючи одну з найбільш очікуваних промов на щорічному зібранні світових лідерів, Зеленський змалював Росію як постійного агресора, посилаючись на військові інтервенції Москви в Молдові, Грузії та Сирії, її посилення контролю над Білоруссю та погрози щодо країн Балтії".

Як зазначає NYT, через майже 19 місяців війни, якій не видно кінця, лідери ООН планували цьогорічну Генеральну Асамблею зосередити на глобальному потеплінні та сталому розвитку бідніших країн. Вони сподівалися, що Україні буде приділено менше уваги. Проте Зеленський приїхав до Нью-Йорка особисто, аби не дати світові втратив інтерес або терпіння до найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

"Він хоче заручитися підтримкою Сполучених Штатів та їхніх союзників, водночас завоювавши прихильність багатьох інших країн, які ретельно уникали займати чиюсь сторону", – пояснює видання.

Як наголошує медіа, заява Зеленського про те, що справа України є глобальною, перегукується з висловлюваннями президента Байдена, які він зробив кількома годинами раніше: "Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, чи буде незалежність будь-якої нації в безпеці? Я з усією повагою припускаю, що відповідь – ні".

Під час промови Зеленський також вказав на зусилля Росії, спрямовані на перекриття українського експорту продовольства, що призводить до дефіциту в Африці та інших регіонах, на російські маніпуляції з нафтою і газом з метою тиску на інші країни, а також на систематичні бомбардування енергетичної інфраструктури України.

Зеленський різко засудив російську практику вивезення дітей з окупованих частин України та розміщення їх у віддалених російських сім'ях.

"Цих дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми сім'ями, і це, безумовно, є геноцидом", – цитує українського президента NYT.

За словами видання, навіть президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса, один зі світових лідерів, який старанно зберігає нейтралітет у цій війні, заявив із трибуни, що "діти, які були вивезені з України, повинні бути повернуті". Рамафоса, який зустрівся з паном Зеленським у кулуарах події, запропонував Південну Африку як посередника для досягнення миру, але кожна сторона війни висунула умови для переговорів, які інша сторона називає неприйнятними.

Україна шукає підтримки для програми врегулювання з 10 пунктів, яка вимагає повного виведення російських військ і виплати репарацій, тоді як Росія наполягає на українському та міжнародному визнанні анексії української території, нагадує NYT.

"Злу не можна довіряти, – завершує матеріал NYT цитатою із виступу Зеленського. – Запитайте Пригожина, чи можна вірити обіцянкам Путіна".

Серед інших видань, які також акцентували на виступі Зеленського зокрема BBC та The Gurdian.

Фото: reuters