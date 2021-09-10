США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ, - Маркарова
Посол України Оксана Маркарова заявила, що США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ
Про це йдеться в інтерв'ю Маркарової "Суспільному".
"США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають від самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватись", - сказала посол.
Крім того, була досягнута домовленість про поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні.
"У розбудові оборонної спроможності на суші, морі та повітрі. А також в секторі кібербезпеки. Ця рамкова угода (з стартегічних основ оборонного партнерства, - ред.) є базою по кожному з цих пріоритетів, на якій ми можемо вести з нашими колегами розмови", - додала Маркарова.
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