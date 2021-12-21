США: "Північний потік-2" - геополітичний проєкт РФ, що підриває національну та енергетичну безпеку євроатланичного товариства

Про це заявила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.



"Сполучені Штати розглядають газопровід "Північний потік-2" як російський геополітичний проєкт, який підриває енергетичну безпеку та національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з новим урядом Німеччини для підтримки України та зміцнення енергетичної безпеки Європи та наших кліматичних цілей", - сказала Донфрід.



Представниця Держдепу нагадала про спільну заяву США та Німеччини, яку оприлюднили у липні 2021 року. Донфрід зачитала уривок з неї, який свідчить про те, що Німеччина вживатиме заходи у випадку російської агресії проти України та зловживання РФ газопроводом.



"Якщо Росія спробує використати енергію як зброю або здійснити подальші агресивні дії проти України, Німеччина вживатиме заходів на національному рівні та наполягатиме на ефективних заходах на європейському рівні, включаючи санкції, щоб обмежити експортні можливості Росії до Європи в енергетичному секторі або в інших економічно важливих секторах. Це зобов'язання покликане гарантувати, що Росія не буде зловживати жодним газопроводом включаючи "Північний потік-2" для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю", - йдеться у заяві.



Донфрід підкреслила, що США будуть вживати усіх заходів, щоб пом'якшити будь-яку шкоду для України, та далі співпрацювати з Німеччиною у питанні газопроводу.



Нагадаємо, офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що "Північний потік-2" є економічним проєктом, і в ньому немає "політичної складової".

21 грудня Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки. Також помічниця держсекретаря повідомила, що США готують нові санкції проти РФ.

У Держдепі США заявили, що готові сприяти Нормандському формату, але про приєднання до процесу "мова не йде".