США планують розгорнути нові ракети наземного базування в Індо-Тихоокеанському регіоні у 2024 році

Про це повідомляє представник Тихоокеанської армії США Роб Філліпс, передає Nikkei.

Філліпс зазначив, що серед варіантів, які розглядаються, є наземні версії Standard Missile-6 (SM-6) і крилатої ракети Tomahawk. Вважається, що дальність польоту ракет становить від 500 до 2700 км.

Представник Тихоокеанської армії США не надав подробиць про те, де і коли можуть бути розміщені американські ракети.

Анкіт Панда, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що армія США надішле ракети середньої дальності в основному на територію США Гуам, шукаючи більш передового розгортання до азійських союзників у непередбачених обставинах.

"Вони будуть постійно розгорнуті на територіях США в регіоні, насамперед на Гуамі. Союзники можуть бути готові до ротаційного розгортання сил під час криз, але це дуже залежить від майбутньої політичної динаміки", — сказав Панда.

Для реагування на кризу в Тайванській протоці або Південнокитайському морі знадобляться ракети, здатні досягати цілей у цих критичних водних шляхах або на материковій частині Китаю. Це означає розширене розгортання поблизу так званого першого ланцюга островів, який тягнеться від японських островів Окінава до Тайваню та Філіппін.

Вашингтон має намір розгорнути наземне розміщення ракет, щоб стримувати військові дії Китаю. Мобільні та маневрові ракетні підрозділи з більшою ймовірністю уникнуть виявлення та ударів противника, ніж кораблі чи літаки. Їм також не потрібні злітно-посадкові смуги чи порти, що забезпечує більшу гнучкість.

Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що китайські ракети "загрожуватимуть морським базам США в західній частині Тихого океану, тому США потрібні подібні можливості, щоб завдавати ударів по китайських базах, не ризикуючи кораблями чи літаками".

Канчіан бачить, що армія розгортає ракети Precision Strike Missile (PrSM) в наявних підрозділах армії в Азії. Очікується, що ракета, яка зараз розробляється, матиме дальність близько 500 км і буде сумісна з високомобільною артилерійською ракетною системою та реактивною системою залпового вогню.

Джейкоб Стоукс, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, попередив, що повітря, море, космос і кіберсфера будуть важливішими за наземні активи в непередбачених ситуаціях над Тайванем і Південнокитайським морем.

"Це пов’язано перш за все з морською географією розглянутих районів. Сухопутні сили могли б відігравати корисну роль у складі об’єднаних сил, особливо керуючи ракетами наземного базування та протиракетною обороною, але відносна цінність сухопутних сил США в контексті Східної Азії не дорівнює силам, зосередженим на інших сферах", — сказав Стокс.