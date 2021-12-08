США прагнуть стратегічної нейтральності Росії щодо Китаю, - експерт про причини перемовин Байдена і Путіна

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Путін після 2007 року заявив про те, що його сильно образили. Про те, що НАТО просувається на Схід. Дійсно він намагається повернутись до статусу геополітичного гравця, але не тільки за рахунок України. Теза про те, що потрібні якісь зобов'язання про невступ України в НАТО - юридичних зобов'язань не може бути ніяких в силу міжнародного права", - заявив Бондаренко.



Він вважає, що якщо буде подібна домовленість - то фактично за Росією буде прописана сфера впливу та контролю або сфера невтручання інших держав.



"Привід для того, щоб США зараз витрачали стільки часу на розмови з РФ, є не те, що він (Путін - ред.) бряцає зброєю на нашому кордоні. Першочергова причина - США треба добитись стратегічної нейтральності РФ відосно Китаю. Ми є дійсно інструментом для цього і Путін хоче його використати. Але ключовий привід в іншому, в іншій півкулі", - сказав експерт.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.