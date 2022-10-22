Про це йдеться в матеріалі CBS.

Зазначається, що це одне з найбільш боєздатних та елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання та розгортання на будь-якому театрі військових дій строком до декількох діб.



Підрозділи 101-ої десантної дивізії США знаходяться у Румунії з метою захисту території НАТО, але у разі "ескалації бойових дій або нападу на НАТО вони повністю готові воювати на території України".

Зазначається, що головне послання цих тренувань в тому, щоб сказати потенційному ворогу "ми тут" і бути завчасно готовими дати відсіч в разі нападу.

22 жовтня країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною: у Литві - Iron Wolf, у Польщі - Puma. У Iron Wolf беруть участь дев'ять інших країн НАТО, зокрема Німеччини, Норвегії, Великобританії та США. З оглядну на наявні фото відпрацьовуються дії механізованих з'єднань у лісах та міській забудові. Щодо навчань Puma, участь беруть Польща й армії Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США.

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