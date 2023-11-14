США та Індія домовилися про спільне виробництво бронетранспортерів Stryker

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що обидві країни реалізовуватимуть більше таких проєктів у "пріоритетних сферах".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п’ятницю в індійській столиці, що ця ініціатива зміцнить спільну безпеку країн шляхом диверсифікації ланцюгів постачання та підтримки оперативної сумісності між військовими.

Домовленість про спільне виробництво бронетехніки також допомагає прем’єр-міністру Нарендрі Моді розширити промислову базу Індії.

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Індійський чиновник на умовах анонімності сказав, що більшість транспортних засобів буде розміщено вздовж кордону Індії з Китаєм, де напруга залишається високою після зіткнення у 2020 році, під час якого загинули солдати з обох сторін. Деякі транспортні засоби також будуть розміщені вздовж кордону Індії з Пакистаном.

Як пише Bloomberg, Нью-Делі шукає тисячі машин спільного виробництва, більшість з яких будуть озброєні протитанковими ракетними комплексами. Решта будуть використовуватися для спостереження на полі бою або як командні машини.

За словами високопоставленого чиновника з питань оборони США, Штати та Індія також планують проводити більше спільних навчань між бойовими командуваннями та регіонами.