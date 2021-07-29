США та Україна готують три угоди, які мають підписати Зеленський та Байден під час зустрічі, - ОП
Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США перебіг оборонних реформ та підготовку візиту Володимира Зеленського до Вашингтону
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
У повідомленні йдеться, що представникам посольства США розповіли про проведення оборонних реформ в Україні та імплементації законів та інших документів у галузі нацбезпеки й оборони.
Співрозмовники приділили увагу розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, оптимізації органів управління, посиленню цивільного контролю, а також розбудові територіальної оборони й руху опору.
З метою забезпечення підготовки візиту Зеленського до США Машовець обговорив завершення опрацювання трьох документів щодо оборонного партнерства, проектів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.
Американська сторона заявила, що готова забезпечити підписання цих документів у під час візиту до Вашингтона.
Сторони обговорили надання США допомоги у розвитку оборонних спроможностей, реформуванні ЗСУ та оборонно-промислового комплексу України.
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