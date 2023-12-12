США та Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу, - NYT

Про це повідомляє New York Times.

У понеділок, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона задля зустрічей з президентом Байденом та Конгресом, щоб обговорити подальші кроки. Останнім часом підтримка республіканців щодо американської фінансової допомоги Києву ослабла, що ускладнює ситуацію для України.

Обидві сторони, американська та українська, планують встановити нову стратегію під час навчань, які відбудуться в Німеччині наступного місяця. Американські офіційні особи пропонують консервативну стратегію, яка зосереджена на утриманні території, яку володіє Україна, і нарощуванні її оборонної потужності. Ця стратегія допоможе забезпечити самодостатність України та забезпечити можливість відбити будь-яку російську атаку.

Мета полягає в тому, щоб створити достатньо реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2025 році.

Українці, зі свого боку, сподіваються на перехід до наступу, який приверне увагу міжнародної спільноти.

Українські військові вивчають стратегії глибокого удару, які були успішні в Криму воосени. Україна шукає креативні способи вивести Росію з рівноваги через атаки на збройові заводи, склади зброї та залізничні шляхи. Американці вважають, що цей підхід може бути успішним, навіть якщо Україна витратить значну частину своїх ресурсів на відновлення своїх сил.

З метою підвищення координації з українським військовим керівництвом, США відправляють додаткових військових представників до України. Ці кроки відображають серйозний підхід США до ситуації в Україні.

Американці хотіли, щоб українці зосередилися на півдні, щоб зламати або поставити під загрозу утримання Москвою смуги української землі між Кримом і російським кордоном. Українське командування вважало, що ця оборона занадто міцна для прориву, тому Київ розглядав як головний напрямок боїв схід.

Як наслідок, Україна тримала свої сили розділеними між сходом і півднем, відмовляючись зосередитися на одному головному напрямку наступу. І замість рішучого прориву виникла патова ситуація.