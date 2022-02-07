США відправили в Європу місію для координації санкцій проти РФ

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Еспресо.TV.

"Делегація США, до якої увійшли посадові особи Мінфіну і Держдепартаменту, включаючи помічника міністра фінансів з питань фінансування тероризму і фінансових злочинів Елізабет Розенберг... вирушила в Європу для обговорення технічних питань з координації відповіді на агресію Росії", - заявив Прайс.

Речник зазначив, що протягом кількох останніх тижнів питання наслідків для Росії обговорювалося на стратегічному рівні. За його словами, дискусії були детальними, адже є багато нюансів у тому, як Захід повинен відповідати на агресію РФ.

“Наші представники зустрінуться з колегами у Європі, щоб продовжити технічне обговорення”, - додав Прайс.



Нагадаємо, раніше 7 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну.

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