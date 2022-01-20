США ввели санкції проти чотирьох українських політиків через "шкідливу закордонну діяльність РФ": серед них нардепи Козак і Волошин

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.



"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкцій на чотирьох осіб, які брали участь у діяльності впливу російського уряду з метою дестабілізації України. Ця дія має на меті підірвати та викрити поточні зусилля Росії з дестабілізації в Україні", - йдеться у повідомленні.



До санкційного списку увійшли:

опозиційний депутат Тарас Козак ("Опозиційна платформа - За життя");

опозиційний депутат Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя");

ексдепутат Ради від "Партії регіонів" Володимир Олійник;

колишній заступник секретаря РНБО України (до 2014 року), ексдепутат Володимир Сівкович.

Як повідомляють у пресслужбі, ці особи діють за вказівками ФСБ Росії та відіграють різні ролі у глобальній кампанії російського впливу з метою дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля."Російські спецслужби, включаючи ФСБ, вербують українських громадян на ключові посади, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, загрожувати суверенітету України, а потім використовують цих українських посадовців для створення нестабільності напередодні потенційного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.Козак, за інформацією Міністерства фінансів, завдяки медіаканалам, якими володіє, намагався очорнити оточення президента Володимира Зеленського, "неправдиво звинувачуючи їх у поганому управлінні під час пандемії COVID-19". Крім того, Козак використовував свої платформи, щоб "посилити фальшиві наративи про вибори в США 2020 року".Також зазначається, що Волошин співпрацював з російською розвідкою, щоб підірвати українську владу та виступати від імені Росії."У 2021 році Олійник працював за вказівкою ФСБ для збору інформації про критичну інфраструктуру України. Як і під час попередніх вторгнень Росії в Україну, повторні кібероперації проти критичної інфраструктури є частиною гібридної тактики", - йдеться у повідомленні.Сівкович, згідно із звітом американського відомтсва, працював із мережею російських розвідників для проведення операцій впливу. Вони "намагалися заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення підтримуваних Росією сил на Донбасі". Також у пресслужбі додають, що на початку 2020 року Сівкович "координував з російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії Деркача проти президентських виборів у США 2020 року".У результаті санкцій усе майно чи інтереси на власніть, які перебувають у США або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано.