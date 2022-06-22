Стамбульська конвенція захистить українців за кордоном, - урядова уповноважена

Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко в ефірі Суспільного.

"Згідно з конвенцією, такі види злочинів як домашнє насильство, примусовий аборт, примусова стерилізація, переслідування, примусовий шлюб - є справами публічного обвинувачення. Це означає, що далі не можна використовувати альтернативні способи вирішення спорів, або посередництва між постраждалою особою і кривдником", - розповідає Левченко.

Вона пояснила, що домашнє насильство, хоч і криміналізоване, не є тяжким злочином.

"Стамбульська конвенція дає можливість посилити таке міжнародне співробітництво. І, крім того, незалежно від громадянства, країни, де вони перебувають, вони мають бути захищені. Це дуже важливо для українців закордоном", - зазначила урядова уповноважена.

За її словами, протести проти ратифікації виникли у 2011-2012 і використовувалися "російськоорієнтованими організаціями" не тільки в Україні, але й в інших країнах - Грузія, Вірменія, Молдова, Білорусь, Литва з метою "відірвати ці країни від європейського погляду".

Водна додала, що в Україні ратифікували конвенцію тільки зараз, оскільки прийшла "нова генерація політиків, нові погляди", а країна поступово почала втілювати багато принципів цієї конвенції.

Нині щодо домашнього насильства можна звернутись за телефонами: 1547 - урядова гаряча лінія, 116 або 123 - гаряча лінія центру Ла Страда.

20 червня Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Це перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

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