Станом на зараз у Чорному морі жодного ракетоносія нема на чергуванні, але вони споряджені у пунктах базування
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, повідомила, що зараз корабельне угруповання ворога розгорнуте без ракетоносіїв у кількості 10 одиниць: 9 у Чорному морі, один в Азовському
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Станом на зараз корабельне угруповання ворога розгорнуте у кількості 10 одиниць, одна традиційно в Азовському морі, решта у Чорному. Всі вони ховаються в акваторії від південно-східного узбережжя Криму до Новоросійська, де створили собі буферну зону, зібравши від 30 до 40 цивільних суден. Ці маневри противник зараз продовжує без жодного ракетоносія на чергуванні", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Наталя Гуменюк додала, що малий ракетний корабель противника виходить напередодні ночі, цілком ймовірно, для відволікання наших сил ППО.
"Виведення ракетоносіїв, як правило, - це підвищення ракетної небезпеки, але не обов'язково - загроза атаки. Однак їхня присутність є вже загрозою. Зараз всі російські ракетоносії заведені у пункти базування, але вони там готові й споряджені, щоб за 2-3 години опинитися на бойовому пуску. Відповідно, треба стежити за оперативною інформацією", - підкреслила Гуменюк.
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- Також пресслужба МВС повідомила, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, однак ракетоносіїв серед них немає. Вони й надалі перебувають у пунктах базування
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