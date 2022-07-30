Став головою охорони здоров’я при окупантах: на Харківщині депутата міськради підозрюють у колабораціонізмі
Депутату міськради на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату Куп’янської міськради заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, після російського вторгнення на територію України депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами.
"На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати "начальником управління охорони здоров‘я" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області". Свої функції псевдопосадовець продовжує виконувати і сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
- Нагадаємо, на Харківщині 29 - 30 липня росіяни поранили жінку, обстріляли будинки, підприємства, училище, поля й авто
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