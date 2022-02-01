В Україні 100 працівників ЗМІ постраждали від фізичної агресії в 2021 році, - НСЖУ

Про це повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів.



Цифри 2021 року майже дорівнюють показникам 2020 року, коли в 77 епізодах насильства постраждав 101 журналіст.



Незначне зменшення рівня агресії експерти НСЖУ пов'язують із адаптацією суспільства до карантинних обмежень, запровадження яких спричиняло психологічну напругу та провокувало додаткову агресію на працівників ЗМІ.



Провідні місця в антирейтингу проявів фізичної агресії стабільно посідають столичний регіон (20 випадків у Києві та Київській області) і Одещина (8 випадків). Також високі показники минулого року зафіксовано в Харківській (5 випадків) і Житомирській (4 випадки) областях.



Доволі високим залишається рівень фізичної агресії щодо жінок-журналісток: у 2021 році постраждали 25 медійниць (у 2020 році – 36).



Представники правоохоронних органів торік застосували силу щодо журналістів 4 рази (позаторік – 6), а посадовці депутати й чиновники – 12 (позаторік – лише 4). Два випадки трапилися із застосуванням зброї.



За даними НСЖУ, в Україні кожні 5 днів трапляється інцидент із застосуванням сили до журналістів: це побиття, спалені машини, пошкоджена апаратура.

