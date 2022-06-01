Столичний ЦУМ відновив роботу з 1 червня
Центральний універмаг у Києві знову відчинив двері для покупців з 1 червня, працюватиме з 10-ї ранку до 20-ї вечора
Про це ЦУМ повідомив на сайті.
"Перший день літа команда київського ЦУМу відзначає довгоочікуваним відкриттям універмагу та радо запрошує всіх відвідувачів", - йдеться у повідомленні.
Універмаг був зачинений з самого початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте команда ЦУМ брала участь у волонтерських проєктах.
"На допомогу волонтерам Територіальної оборони Києва команда ЦУМу передала 150 одиниць теплого одягу, взуття та білизни. Проєкт глобальної ініціативи зі зверненням до міжнародних брендів щодо негайного припинення поставок та закриття магазинів у країні-агресорці був опублікований на ресурсах авторитетних ЗМІ", - зазначив ЦУМ.
Відтепер універмаг працюватиме щодня з 10.00 до 20.00. Крім того, доступні онлайн-замовлення, які можна отримати на другому поверсі, а також безкоштовна доставка та виїзна примірка.
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