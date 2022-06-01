​Столичний ЦУМ відновив роботу з 1 червня

Про це ЦУМ повідомив на сайті.

"Перший день літа команда київського ЦУМу відзначає довгоочікуваним відкриттям універмагу та радо запрошує всіх відвідувачів​", - йдеться у повідомленні.

Універмаг був зачинений з самого початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте команда ЦУМ брала участь у волонтерських проєктах.​



​"На допомогу волонтерам Територіальної оборони Києва команда ЦУМу передала 150 одиниць теплого одягу, взуття та білизни. Проєкт глобальної ініціативи зі зверненням до міжнародних брендів щодо негайного припинення поставок та закриття магазинів у країні-агресорці був опублікований на ресурсах авторитетних ЗМІ​", - зазначив ЦУМ.​

​Відтепер універмаг працюватиме щодня з 10.00 до 20.00.​ Крім того, доступні онлайн-замовлення, які можна отримати на другому поверсі, а також безкоштовна доставка та виїзна примірка.

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