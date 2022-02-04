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Головна війна з Росією #StopPutinNOW: у Ризі під посольством РФ провели акцію проти агресії щодо України

#StopPutinNOW: у Ризі під посольством РФ провели акцію проти агресії щодо України

4 лютого, 2022 п'ятниця
09:39
війна з Росією

Латвійські активісти провели під посольством Росії в Ризі пікет у межах всесвітньої акції проти російської агресії та нарощування військ біля кордону України #StopPutinNOW

Про це заявила керівниця Товариства підтримки України в Латвії (Ukrainas atbalsta biedriba) Тетяна Лазда, передає Укрінформ.

"Нині, коли РФ штучно створює велику напруженість навколо України, важливо, щоб громадськість в усіх країнах світу рішуче заявляла протест діям Кремля. До речі, сьогодні ж (3 лютого, - ред.) пікет #StopPutinNOW проходив у Римі. В інших країнах - в інші дні. Ризький пікет був ініційований нашою організацією Ukrainas atbalsta biedriba. Щира подяка представникам різних політичних сил Латвії з владної коаліції, які до нас долучилися", - розповіла Тетяна Лазда.

В акції взяли участь 20 людей (заявлена кількість в умовах пандемії коронавірусу). Пікет тривав близько години, а люди виходили на нього з українськими, кримськотатарськими, латвійськими прапорами.

"Окремо хочу подякувати нашому активісту Андрію Анцансу, який координував підготовку пікету. Зазначу, що протягом лютого ми плануємо ще проводити акції навпроти посольства РФ", - наголосила Тетяна Лазда.
 

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Латвія
пікет
активісти
Рига
російська агресія
вторгнення в Україну
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