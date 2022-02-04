StopPutinNOW: у Ризі під посольством РФ провели акцію проти агресії щодо України

Про це заявила керівниця Товариства підтримки України в Латвії (Ukrainas atbalsta biedriba) Тетяна Лазда, передає Укрінформ.



"Нині, коли РФ штучно створює велику напруженість навколо України, важливо, щоб громадськість в усіх країнах світу рішуче заявляла протест діям Кремля. До речі, сьогодні ж (3 лютого, - ред.) пікет #StopPutinNOW проходив у Римі. В інших країнах - в інші дні. Ризький пікет був ініційований нашою організацією Ukrainas atbalsta biedriba. Щира подяка представникам різних політичних сил Латвії з владної коаліції, які до нас долучилися", - розповіла Тетяна Лазда.



В акції взяли участь 20 людей (заявлена кількість в умовах пандемії коронавірусу). Пікет тривав близько години, а люди виходили на нього з українськими, кримськотатарськими, латвійськими прапорами.



"Окремо хочу подякувати нашому активісту Андрію Анцансу, який координував підготовку пікету. Зазначу, що протягом лютого ми плануємо ще проводити акції навпроти посольства РФ", - наголосила Тетяна Лазда.



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