Від Іспанії - ракети Patriot, в рамках "чеської ініціативи" - боєприпаси й нарешті Франція дійшла до практичних кроків. Колонка Сергія Згурця

Постачання зразків західного озброєння до ЗСУ

Сьогодні, 25 червня, було багато цікавих новин, які стосуються постачання озброєнь до Збройних Сил України від різних партнерів окрім Сполучених Штатів. Насамперед прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що в Україну вже доставили першу партію боєприпасів у рамках "чеської ініціативи" щодо закупівлі снарядів для нашої держави. За умов регулярного фінансування надалі мова може йти десь про 100 тис. боєприпасів великих калібрів для ЗСУ на місяць.

Іспанія своєю чергою повідомила, що в Україну вже надійшов черговий пакет ракет Patriot, які вкрай потрібні. Ми знаємо, як ефективно вони використовуються Повітряними силами України й розуміємо, наскільки це важливо для протидії російській крилатій навалі.

Також уряд Іспанії опрацьовує питання про постачання до України бойових машин піхоти ASCOD, які будуть вироблятися на потужностях компанії Santa Barbara Sistema. Ця італійська компанія - підприємство, що тісно співпрацює з американським виробником, який так само є власником технологій і документації на цю машину. Темпи постачань, як говорить італійська сторона - 50 машин на рік.

Але цікаво, що цього року ми вже знали про те, що українська компанія "Українська бронетехніка" пропонувала нашому Міноборони розгорнути в Україні ліцензійне виробництво цих нових БМП ASCOD. Тож, побачимо, яке підсумкове рішення буде ухвалено щодо виготовлення та постачання ASCOD: чи це будуть лише італійські учасники, чи будуть залучені й українські підприємства.

І нарешті Франція вже дійшла до практичних кроків щодо постачань в Україну ударних дронів. На початку цього року була заява міноборони Франції про те, що вони збираються поставити нам аж 2 тис. ударних дронів. Однак не було відомо, які саме це будуть дрони. Але зараз, за підсумками виставки Eurosatory, стало відомо, що це дрони Colibri, які проходять завершальний цикл випробувань. Ці дрони розраховані для знищення легкої бронетехніки та живої сили противника в зоні до 25 км. Colibri мають працювати в умовах придушення РЕБ, і це гарна новина. Хіба що є один нюанс: випробування мають завершитися влітку 2024 року, потім має розпочатися серійне виробництво цих дронів і постачання до України.

Українські ініціативи - радіостанції HIMERA

Ми знаємо, що всі постачальники дронів до України потім доопрацьовували свої проєкти, тому що війна є набагато жорсткішою, ніж ті оцінки, які роблять розробники тих чи інших закордонних зразків озброєнь. Тому вкрай важливі наші ініціативи, наші виробники озброєнь, які постачають до Збройних Сил України техніку й озброєння, яке чітко враховує всі виклики обмеження поля бою. І таким є українська компанія HIMERA, яка постачає до Збройних Сил сучасні українські радіостанції, що можуть працювати в умовах російського РЕБ та забезпечувати наші підрозділи надійним зв’язком. І зараз вже є нові ітерації цих радіостанцій.

Міша Рудомінський, співзасновник HIMERA, розказав, що продукт Himera G1 має вже понад 4 тис. користувачів у рамках Сил оборони та безпеки. Найбільш активна частина розробки цього продукту припала на зиму 2022-2023 року. Те, що могли швидко зробити, вклали у Himera G1, яка показала дуже якісні результати від бригад загального призначення, бригад ТрО і спецпризначенців ССО, ГУР тощо. У серію цей продукт був запущений протягом квітня-травня 2023 року. За останній рік відбувається значно системніше спілкування з військовослужбовцями, тому є більше розуміння щодо задач з фронту. Himera G1 Pro є тією тактичною радіостанцією, якою мав би бути G1 при наявності більшого часу на той момент. G1 Pro - це вже повноцінна тактична радіостанція, враховуючи всі потреби та запити з погляду механічних, радіо, звукових характеристик. Це дійсно той продукт, який потрібен ЗСУ. До того ж G1 Pro базується на основі досвіду, який змогли зібрати, спілкуючись як з існуючими партнерами, так і з потенційними міжнародними клієнтами. Тобто G1 Pro – комбінація глибокого розуміння на основі використання продукту на лінії фронту, а з іншого боку – досвіду з найкращих практик, які компанія активно збирала зі всього світу. Ці радіостанції вже цього літа системно підуть на поле бою допомагати нашим захисникам.

Співзасновник HIMERA зазначив, що всі технології відомі й придумані ще у минулому сторіччі, але те, як реалізувати їх таким чином, щоб дійсно мати впевненість, що ці радіостанції будуть менш помітні для систем радіоелектронної розвідки, то це дуже велика задача, в яку було вкладено багато праці. Зрозуміло, що про певні тонкощі розказувати не можна, але за останній рік було вкладено багато у цей продукт рішень на основі зворотного зв'язку. З іншого боку це дійсно протидія РЕБу. Знову ж таки компанія взяла всі технології, які існують, але використала таким чином, що змогла довести ефективність та якість продукту при виконанні операцій, про які не можна говорити. Виробники HIMERA, коли користувачі ділилися досвідом, навіть дивувалися, в яких умовах працювали радіостанції.

Рудомінський пояснив, що переважна більшість технологій, які використовуються у радіостанції, є стандартними. Щодо унікальних речей, то це батарейний акумулятор, який тримає заряд офіційно 2 доби, а з неофіційних даних може й більше. Вага радіостанції - кілька сотень грам, тоді як у конкурентів вона понад кілограм, а це важлива складова. Радіостанцію можна налаштувати через Android додаток, що є набагато швидшим процесом. Тобто унікальність радіостанції складається з таких маленьких речей. На відміну від конкурентів радіостанції HIMERA робляться не для агенцій з закупівель, відповідно, постають інші пріоритети, тому й кінцевий результат трохи відрізняється. У компанії HIMERA спочатку будують продукт для сотень - тисяч користувачів, з якими відбувається постійне спілкування, а якщо щось не працює, то в той же момент йде пошук рішення, наприклад, оновлюється прошивка чи надаються рекомендації по правильному застосуванню. G1 Pro буде відрізнятися двома речами щодо яких було найбільше звернень, - збільшена дальність та збільшена потужність динаміка.

Розробник додав, що на сьогодні у компанії нема держзамовлень, але над цим максимально у HIMERA працюють. Починалося виробництво з продажу напряму військовим, потім під'єдналися фонди військової підтримки. Є сподівання, що цього року будуть закупівлі й від держави, яка є найбільш системним та масовим клієнтом. Ймовірно, найближчими місяцями буде можливість вже повідомити оновлену інформацію щодо держзакупівель.