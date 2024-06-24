Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися

Юрій Федоренко одним із перших на цій війні усвідомив важливість дронів. Його дронарі є одним із найбільш ефективних підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Якщо наші глядачі не бачили, то я дуже рекомендую стежити за щомісячною статистикою цього батальйону - вона дійсно вражає. Наскільки я знаю, зараз батальйон працює на Харківському напрямку. Ви кілька днів тому говорили, що на цьому напрямку, зокрема в районі міста Вовчанськ, вдалося перехопити тактичну ініціативу. Яка зараз ситуація на цьому напрямку?

Загалом у Харківській області, можна сказати, що Сили оборони стабілізували ситуацію. Ведеться дуже активна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв. Оскільки ми працюємо на відтинку Стрілеча – Липці переважну кількість часу, тому можна сказати, що не просто ситуація стабілізувалася - самообороні вдалося, зокрема 92-й штурмовій бригаді, вибити противника з ряду позицій, які він займав, повернути собі дві посадки. При вчиненні таких дій противник іде в зустрічний бій, позиції просто так не покидають. Тому з кожної позиції противник вибивається. Після зайняття її Силами оборони противник активно проводить зворотні ударні дії, ударно-штурмові, для того, щоб поновити втрачені позиції, заводить нові резерви.

Фото: facebook/fedorenkoyurii

Тому коли ми кажемо "ситуація стабілізована", може з'явитися хибна думка, що нібито все окей, Силам оборони вже на тому відтинку можна не допомагати, якось воно там буде. Але насправді, коли ми кажемо прості слова "ситуація стабілізована", ми переймаємо тактичну ініціативу. Це значить, що від планування й отримання бойових завдань до реалізації їх на полі бою сотні представників Сил оборони наполегливо, в режимі повного форсажу, виконують бойові завдання для того, щоб можна було просто сказати: ситуація стабілізована, переймаємо тактичну ініціативу.

Для того, щоб вона зберігалася саме таким чином, треба продовжувати системну роботу, тиснути на окупанта, бити його й відсувати. Для цього потрібна техніка. Якщо ми перебуваємо в обороні, наприклад, - це одні видатки, якщо ми проводимо ударні, штурмові дії, тобто вибиваємо противника із займаних позицій, - видатки як засобів БПЛА, так і артилерійських снарядів зростають орієнтовно в три рази. Тому допомога дуже-дуже потрібна, друзі, динаміка бойових дій шалена, і держава повною мірою, незважаючи на всі контракти, на шалене фінансування засобів БПЛА, повною мірою, на жаль, цю потребу не може перекрити. І не зможе в 2025 році. Не тому, що погана держава, - тому що динаміка бойових дій шалена.

І треба пам'ятати: ми воюємо з надзвичайно потужною армією, колись другою армією у світі, яка також технологічно вдосконалюється, розвивається, модернізується і має можливості фінансувати свій військово-промисловий комплекс і війну проти України.

Скажіть, будь ласка, що змінив дозвіл західних країн бити їхньою зброєю по території Російської Федерації, наприклад на тому ж Харківському напрямку?

Є дві надзвичайно важливі складові. Перша - кількість обстрілів міста Харків знизилась у рази після видачі цих дозволів. А це значить, що інфраструктура і основне - цивільне населення менше знаходиться під вогневим впливом ворога, менше загиблих, менше поранених. Тобто цими кроками світ дав можливості дещо локалізувати терор, зменшити його конкретно по місту Харків.

Плюс додатково - противник тепер не почувається в безпеці, як це було раніше за лінією державного кордону. Якщо противник розуміє, що в нього прилетить, він вимушений маневрувати, відтягувати свої сили й засоби в безпечні місця. Логістичне плече автоматично зростає в рази, а чим довше логістичне плече накопичення проходження лінії державного кордону, тим більше в нас спроможності й можливості своєчасно його виявити і завдати об'єднання вогневих впливів – артилерія, високоточна зброя і, звісно, засоби БПЛА, які стали невід'ємною складовою сучасної війни. Тому наші партнери наданням цього дозволу кажуть наступне: ми за те, щоби зберегти життя, здоров'я українців, ми за те, щоб покласти край світовому терору.

Дуже важливо, щоб крок номер два дав можливість застосовувати високоточну зброю по всій території Російської Федерації - виключно по військових об'єктах, а також тих підприємствах, які переробляють нафтопродукти і наповнюють нафтодоларом Російську Федерацію. За рахунок цих нафтодоларів фінансується військово-промисловий комплекс, угруповання військ, яке веде бойові дії проти України. Тому ці категорії цілей треба знищувати системно, боротися з причиною, бо на території України ми вже боремося з наслідком.

Зможемо боротися з причиною - динаміка бойових дій суттєво зміниться. Коли нам передадуть додатково літаки, ми зможемо припинити повітряний терор, захистити наші міста більш ретельно з точки зору протиповітряної оборони, а також "приземляти" ворожу авіацію, яка нещадно атакує передню лінію, а також прилеглі міста й села керованими авіабомбами, які є високоточною зброєю. На жаль, у противника їх є у великій кількості. Зможемо збивати авіацію - інтенсивні застосування знизяться в рази, а значить, руйнування української інфраструктури й української території і можливості впливати на Сили оборони. Де противник втрачає спроможності - ми їх набуваємо.

Фото: facebook/fedorenkoyurii

Але ключове питання - коли ці літаки нарешті будуть в Україні. Я хочу з вами зараз поговорити з приводу власне безпілотних літальних апаратів. Нещодавно начальник штабу армії Франції П'єр Шиль заявив, що 80% об'єктів, знищених на фронті в Україні, знищується саме дронами. Чи можна вірити цій цифрі?

Було б несправедливо порівнювати інші вогневі засоби й говорити, що основну ініціативу на полі бою тримають дрони, тому що найбільший результат дає об'єднаний вогневий вплив. Та якщо казати про артилерію: гармата може здійснити, до прикладу, 50 пострілів і нікого не вбити й не знищити ніякої техніки. Але тим, що вона працює в певний квадрат, вона притискає противника до землі й не дає можливості йому просувати далі. І доки противник вимушений прижатися в укриття, до нього прилітають дрони й завдають нещадне ураження.

Тому незважаючи на високу статистику, яка подекуди є, можна підтвердити, що так воно є, застосування засобів знищення техніки, та треба пам'ятати, що тільки об'єднаний вогневий вплив дає максимальний результат. А безпілотна авіація, засоби БПЛА, не підміняє собою жодним чином артилерію.

Тому треба мати достатню кількість і артилерійських боєприпасів, і самих установок, як самохідних, так і причепних, які будуть здійснювати постріли, вогневий вплив у бік ворога й виконувати свої бойові задачі.

Начальник штабу армії Франції також заявив, що три чверті дронів, які випускають українські дроноводи, не долітають до цілі і їх нищать російські РЕБи. Чи не говорить це про те, що росіяни дуже швидко й дуже, на жаль, ефективно вчаться протидіяти нашим безпілотним авіаційним комплексам?

Перше: противник має одні з найкращих у світі централізовані засоби радіоелектронної боротьби. Вони цим займаються давно і мають успіх. РЕБи зараз ешелоновано, тобто закриті передові позиції, закриті штурмові групи, закрита легка броньована й броньована техніка й інші засоби, які забезпечують логістику, вогневе прикриття особового складу противника. І відповідно централізовані РЕБ-системи, які давлять широкий діапазон частот.

Але в Україні це влаштовується дзеркально. На жаль, у нас менша кількість засобів у зв'язку з меншими виробничими спроможностями. Водночас наші засоби БПЛА перебувають в повітрі як розвідувальні, дають можливості бачити ворога в денний і нічний час, так і ударні - ефективно нищать.

І статистика, яка була наведена, - вона не зовсім відповідає дійсності. Я поясню чому. Навели статистику скоріше за все по FPV, дронах-камікадзе. І дійсно, на напрямках, які є надзвичайно насиченими РЕБ-засобами противника, і є велике зашумлення з ефіру, з 10 дронів своєї цілі можуть досягати лише три.

Підрозділи, які вміють ефективно обходити РЕБ-захист, - відсоток застосування позитивний вважається 50 на 50 - це прямо круто.

Батальйон "Ахіллес" тримає від 40 до 60% ефективного застосування. Але навіть ось ці 30%, які на складних напрямках долітають, а якщо вміле застосування вашого батальйону від 40 до 60% - це дуже і дуже суттєвий вогневий вплив по ворогу. Це дешевий засіб, який дає можливість ворога бити високоточно, тому ми не можемо сказати про те, що статистика, яка була наведена, 80%, що це відбувається. Кожні номенклатури треба розглядати окремо.

Я хотів би з вами поговорити про те, як розвиваються технології в контексті дронів. Ми нещодавно бачили прекрасне відео, яке оприлюднили Збройні сили України, - як наш дрон збиває ворожий баражуючий боєприпас "Ланцет". Для розуміння наших глядачів, які не воюють, "Ланцет" - це одне з найбільш ефективних російських озброєнь проти, зокрема, української артилерії. І надзвичайно важливо знайти "ліки" проти нього. До цього було відео, як наші дрони збили ворожі розвідувальні БПЛА. Це така випадковість чи це свідчення того, що як наші дроноводи, так і наші дрони розвиваються?

Випадковості на фронті відведено 10%, 90% - це ретельна, кропітка праця. Зокрема, якщо кажемо про засоби БПЛА й можливість збивати FPV-дронами, "крилами", іншими ударними безпілотниками цілі комплекси ворожі, безпілотники - це системна робота. Такі спроможності має батальйон "Ахіллес", такі спроможності мають інші підрозділи Сил оборони. Активно ми не розповідаємо, як це працює, це не потрібно знати нашому цивільному суспільству. Вони мають знати, що таке є можливо, тому що ми на це просимо додаткове фінансування й донати, але як це працює, я думаю, що цивільному суспільству не треба це знати.

Водночас і для ворога має бути загадками, як Силам оборони вдалося налаштувати процес, що за рахунок своїх безпілотників ми маємо тепер можливість збивати ворожі безпілотники. І скажу вам так, що ці практики в умовах браку протиповітряних засобів, номенклатури боєприпасів до них є невіднятною складовою протиповітряної оборони. І рівень збиття безпілотників противника з кожним місяцем лише збільшується.

Це чудова новина. Я хочу з вами поговорити також про оснащення Збройних сил України дронами. Ми знаємо, що агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України заявила про укладання договорів на закупівлю дронів на суму понад 1 млрд гривень. Злі язики часто говорять, що цих дронів на фронті ніхто не бачить, але я хотів би запитати вас: чи можете ви це спростувати?

Моя думка не може, як ви розумієте, бути репрезентативною повною мірою, я скажу на базі підрозділу. Розвідувальні засоби типу "Крило" ми повною мірою отримуємо від держави. Ударні засоби типу "Крило" ми отримуємо виключно від волонтерських організацій. FPV-дрони ми отримуємо на поточний момент: 40% від того, що застосовуємо, - коштом державних постачань, 60% - за рахунок українського народу - бізнесу і платників податків, зокрема за рахунок місцевих бюджетів субвенції також. Нічні бомбери, які противник охрестив "Баба-яга", повною мірою отримуємо на поточний момент за рахунок державного фінансування.

Я можу порівняти по відтинку часу: початок 2023 року (весна 2023 року) - 20% засобів БПЛА ми отримали від держави і 80% - за рахунок підтримки української нації. На поточний момент, якщо опосередковано сказати, десь 60% - це державне фінансування якщо загалом піти по всіх засобах, і 40% - це за рахунок підтримки української нації. І без цих 40% ми не можемо забезпечити динамічну системну роботу. Тому весь час і проводяться збори, і ми просимо українців допомагати.

Динаміка бойових дій шалена, видатки шалені безпілотників. Наведу на конкретному прикладі, про ППО ми з вами зараз спілкувалися: беремо два розвідувальних засоби типу "Крило" - 5 ворога і 5 наших. І відтинок часу беремо один тиждень на одній і тій самій лінії бойового зіткнення. Ми протягом тижня втратимо 5, противник втратить 2. Це тому, що в противника набагато краще налаштована система протиповітряної оборони, оскільки в них військово-промисловий комплекс може виготовити кількість боєприпасів і саму номенклатуру вогневих засобів. Зараз ми почали збивати безпілотники противника своїми безпілотниками - уже статистика зросла. Тому так чи інакше, за моїм переконанням, в ряді засобів ми з противником зможемо вийти в паритет. Як по збиттю, так і, відповідно, по забезпеченню Сил оборони в нашому випадку й порівняно з тим, що є в російсько-окупаційних військ.

Скажіть, будь ласка, яка динаміка донатів? Наскільки важче чи легше зараз збирати на дрони гроші в населення?

Ось дивіться: починається Харківська кампанія. Перед тим як переходити лінії державного кордону, донати знаходяться на високому рівні. Оперативно тут же ми отримуємо донат, робимо запит, офіційно закуповуємо, ставимо на баланс бригади і відстрілюємо в бойових умовах. Тому що кожній копійці має бути облік.

Високий рівень допомоги за рахунок української нації. Далі виходять telegram-канали з заявами, які базуються на заявах Генерального штабу: на Харківському відтинку ситуація стабілізована. Після чого донати відразу просідають вниз. Хоча, як я сказав, стабілізація ситуації - це значить, що ми маємо витрачати в три рази більше ресурсу, для того щоб вибивати противника з нашої території. Ось ці інформаційні кампанії треба проводити, зокрема, для українського населення. Ми не можемо вимагати в людей, що ви зобов'язані, тому що люди працюють, сплачують податки до державного бюджету, з якого і мають закуповуватися ці дрони.

Але питання в тому, що ми знаходимося зараз у національно-визвольній війні – війні, яку російський окупант веде на знищення української нації і на знищення кожного з нас. Держава повною мірою не може цього виконати, бо шалена динаміка бойових дій. Відповідно, кожен має робити те, що може, зокрема донатити стільки, скільки може, для того, щоб Сили оборони могли бити ворога тут, на лінії зіткнення, і забезпечувати стабілізацію й просування вперед. І треба пам'ятати, що двері наших домівок починаються не фактично з тих місць, де ми проживаємо, а з лінії бойового зіткнення. Якщо ворог, не дай боже, опиниться на практично вашому порозі, в будинку, він забере все, що ви надбали протягом життя, і забере зі знущаннями життя, здоров'я вашої рідні й ваше безпосередньо. Тому формула забезпечення перемоги - це єдність української нації. Один за одного, брат до сестри, брат до брата - тільки так зможемо перемогти його.

Те, про що ви сказали, - це, напевно, помилки саме інформаційної кампанії. Бо коли людям говорять про стабілізацію фронту, це заспокоює й люди вважають, що на ту ділянку вже можна приділяти менше уваги. Я правильно вас розумію, що у вас в цьому плані є критичні питання саме до Генштабу, який так подає інформацію?

Ні, неправильно. Генштаб звітує від української нації, які ситуації на фронті: ситуація стабілізована. Але питання в тому, що далі має бути роз'яснення, і воно Генеральним штабом не мало б надаватися – воно мало б надаватися Міністерством оборони, на моє переконання. І в цих роз'ясненнях має звучати наступне: що значить "ситуація стабілізована", що значить, як ми просуваємося вперед, який нам для цього необхідний ресурс. Із того, звісно, що можна виносити в публічний простір. І тоді буде все окей.

Я вас зрозумів. Хочу з вами також поговорити про власне спеціальності, які необхідні для того, щоб бути ефективною одиницею в підрозділі БПЛА. Бо, наскільки я розумію, йдеться не тільки про пілотів. Поясніть нашим глядачам, які ще спеціальності потрібні, окрім людей, які вміють керувати дронами.

Кожен, хто йде в підрозділ БПЛА, бажає отримати в руки пульт і натискати ту саму червону кнопку, яка відправляє чортів до пекла на полі бою. Але для того, щоб один пілот опинився в повітрі своїм засобом, у складі підрозділу організацію роботи забезпечення і роботи самого розрахунку на 1 пілота забезпечує не менше 7 осіб. Тому в підрозділі потрібні пілоти, штурмани, техніки, заряджаючі - це якщо кажемо про бойовий розрахунок. У підрозділ потрібні майстри, які ремонтують електротехніку, які приводять дрони у відповідність до бойового застосування. Кожен підрозділ, який працює ефективно, на своїй базі має майстерню з приведення дронів у відповідність до бойового застосування. Потрібні інженер із сапером, які працюють з боєприпасами й приводять боєприпаси у відповідність до застосування засобами БПЛА. Потрібні водії. Потрібні медики. Потрібні кухарі.

І, звісно, основа основ - це зв'язок. Без зв'язку управління військами неможливе. Зв'язківці - це теж хлопці й дівчата, які мають мати необхідний фах, постійно вдосконалюватись, оскільки динамічно змінюється обладнання. І ця професія є теж критично важливою.

Спілкуючись із нашим особовим складом, який я безмежно поважаю - кожного представника батальйону "Ахіллес", тому що це вмотивовані люди, які прийшли перемагати в цій війні, - я пояснював, що, незважаючи на посаду, на якій ви знаходитеся, ефективне виконання на вашому місці службових обов'язків, ініціатива розумна і бажання перемогти дає можливість тому, що конкретний дрон у конкретний час злітає в конкретне місце і нищить окупанта на полі бою, зберігаючи життя наших військових піхотинців, ліквідуючи противника й забезпечуючи сталу динаміку. Бо підрозділи БПЛА, як ви знаєте, в переважній більшості випадків відіграють ключову роль у завершенні битви на користь Сил оборони.

Скажіть, наскільки цінною є ціль на війні саме пілот дрона? Адже, наскільки я знаю, що ворог, що наші Сили оборони ведуть полювання на пілотів БПЛА.

Залишимо поза "скобками". Єдине, я скажу, що пілоти і групи пілотів – різних, це не тільки FPV, чи бомбери, чи ті, які запускають ударні "крила", які дістають противника, - це завжди буде пріоритетна ціль, тому що засоби БПЛА неймовірно сильно дошкуляють противнику на полюванні.

Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, ваш батальйон досі проводить рекрутинг –так?

Так, абсолютно.

А які навички необхідні, аби доєднатися до вас?

Читати-писати, бути в підтягнутій фізичній формі. Фізкультурою займатися корисно, навіть якщо ви не військовий, тому що це здоров'я. І мати високий рівень дисципліни й усвідомлення того, що зброєю в руках ти можеш захистити єдиний варіант, який може ефективно, тут і зараз захистити свою сім'ю, свою домівку, свою державу. Тому що ситуації на полі бою бувають різні, і рівень мотивації також буває різний, це не є сталою одиницею. Дисципліна завжди приходить на допомогу.

Тому, знаєте, зараз скажу так: багато хто дивиться на плакати. Ми це обговорювали якось у телефонному режимі з цивільними представниками, з друзями, і виникло таке питання: хто ж ті "рекси", які на плакатах? Думка така в суспільстві, що це спеціальні люди, військові, які все життя навчалися й тренувалися, а зараз ефективно воюють. Ні, ті всі "рекси", які дивляться на вас із плакатів, - це вчорашні ваші сусіди. Це вчителі, це підприємці, це лікарі, це робочі, це будівельники і багато інших. Весь соціальний зріз зараз воює, і кожен з вас, при належному рівні дисципліни, може стати високоефективним на цій війні, вдосконалюючись, і отримати необхідні знання й уміння. Зможе зберегти життя своє, своїх побратимів, виконати бойову задачу, наблизити перемогу нашої держави.

Фото: facebook/fedorenkoyurii

Я хочу також вас на останок запитати, скільки взагалі часу потрібно для підготовки професійного пілота дрона або людини, яка буде повноцінно обслуговувати безпілотний літальний апарат?

Наприклад, ми беремо у військовослужбовці цивільного. Давайте так: виберемо цивільного з тими морально-діловими якостями, про які я сказав попередньо. Мобілізація, загальновійськова підготовка, де вчать азам військової справи, як працювати стрілецькою зброєю, засоби зі складу тактичної медицини, робота в складі відділення буде і багато чого іншого. Базовий рівень підготовки, оскільки під час динамічних бойових дій, коли йдуть наступальні дії, де переходить усе в оборону, періодично розрахунки БПЛА вступають у прямі стрілецькі бої. Вони мають вміти, знати, як це робити високоефективно та якісно.

Один місяць - пройшли загальновійськову підготовку. Наступна, у будь-якому випадку, спеціалізована: не менше одного місяця, може бути 45 днів, залежно від засобу БПЛА. І потім - не менше місяця роботи в підрозділі з досвідченими екіпажами, які передадуть знання й вміння. На базі батальйону "Ахіллес" організований як навчальний процес, так і відповідне стажування, необхідне в бойових умовах. Тільки після того, як досвідчений розрахунок каже про те, що хлопці готові до виконання самостійно бойових завдань, вони починають ці завдання виконувати самостійно.

Тому підготовка пілотів із людини цивільної до людини, яка ефективно виконує завдання, займає не менше трьох місяців. Якщо казати про кількість нальоту - не менше 40 годин на симуляторі треба, щоб у вас було, якщо ви швидко сприймаєте інформацію, і не менше 60 годин нальоту в тилових умовах. Плюс додатково кожен пілот, для того, щоб успішно виконувати мої завдання, має з певним рівнем ефективності самостійно спілотувати від 60 до 100 дронів по різних категоріях цілей противника, щоб, так сказати, відчути техніку.

Тому це не швидкий процес - підготовка офіцерів. Це не швидкий процес, до трьох місяців проходить після кафедри у лейтенанта, наприклад, для того, щоб він самостійно міг керувати своїм взводом і робити це високоефективно. Не менше трьох місяців. Це при тому, що йому передадуть знання й уміння.

Інколи здається, скажу абсолютно відверто, думаєш: ну, в нас же нема ніяких там дуже глибоких спеціальних знань, і ми ефективно воюємо. А потім, коли приходить молоде поповнення, тобто гарні люди, які спроможні, які розумні, але в них нема бойового досвіду, ти розумієш, який шалений розрив у знаннях і вміннях між цивільним учорашнім і тобою. Тому що ми протягом двох із половиною років разом із ворогом і інколи ми вже знаємо, що ворог зробить, наперед, або який у нього буде задум, або за якою тактикою він буде діяти, і як протидіяти в тій чи іншій ситуації тим чи іншим засобом. Тому це те, що, на жаль, не можна купити. Це не можна розповісти. Це треба здобути в складі бойового підрозділу.