Стратегія держбезпеки в Україні: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Стратегія забезпечення державної безпеки визначає реальні й потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою для планування і реалізації політики у сфері державної безпеки", - йдеться у тексті документа.



У ньому також йдеться про те, що стратегія ґрунтується на засадах:

верховенства права, законності, прозорості, підзвітності та демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони;

неухильного дотримання прав і свобод людини і громадянина;

дотримання норм міжнародного права, участі в інтересах України в міжнародних зусиллях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки, протидії тероризму і його фінансуванню, транснаціональній організованій злочинності.

гібридна війна, політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки, окупація Російської Федерації;

діяльність та порушення принципів та норм міжнародного права й свобод людини і громадянина окупаційною адміністрацією РФ;

пропаганда ззовні та всередині України, що використовуючи суспільні протиріччя розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність;

відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій;

розвідувально-підривна діяльність іноземних спецслужб проти України;

недостатня ефективність державних органів, непослідовність та незавершеність реформ складових сил безпеки;

обмеженість держави у фінансових ресурсах;

вплив держав на українські органи місцевого самоврядування, зокрема, через нацменшини;

контроль олігархів над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки.

Зазначається, що влада для встановлення держбезпеки має певні завдання, серед яких протидія різним видам тероризму, удосконалення контррозвідки, вчасне попередження про загрози, розвиток національної кіберсистеми, посилення міграційного контролю.Також держава ставить за мету удосконалити охорону органів державної влади і визначених законом посадових осіб, розвиток міжнародного співробітництва.До загроз держбезпеці згідно з документом відносяться:"Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених для суб’єктів забезпечення державної безпеки, а також з інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться в документі.Реалізувати стратегію мають до 2025 року.