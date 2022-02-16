Стратегія держбезпеки в Україні: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про Стратегію забезпечення державної безпеки"
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Стратегія забезпечення державної безпеки визначає реальні й потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою для планування і реалізації політики у сфері державної безпеки", - йдеться у тексті документа.
У ньому також йдеться про те, що стратегія ґрунтується на засадах:
- верховенства права, законності, прозорості, підзвітності та демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони;
- неухильного дотримання прав і свобод людини і громадянина;
- дотримання норм міжнародного права, участі в інтересах України в міжнародних зусиллях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки, протидії тероризму і його фінансуванню, транснаціональній організованій злочинності.
Також держава ставить за мету удосконалити охорону органів державної влади і визначених законом посадових осіб, розвиток міжнародного співробітництва.
До загроз держбезпеці згідно з документом відносяться:
- гібридна війна, політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки, окупація Російської Федерації;
- діяльність та порушення принципів та норм міжнародного права й свобод людини і громадянина окупаційною адміністрацією РФ;
- пропаганда ззовні та всередині України, що використовуючи суспільні протиріччя розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність;
- відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій;
- розвідувально-підривна діяльність іноземних спецслужб проти України;
- недостатня ефективність державних органів, непослідовність та незавершеність реформ складових сил безпеки;
- обмеженість держави у фінансових ресурсах;
- вплив держав на українські органи місцевого самоврядування, зокрема, через нацменшини;
- контроль олігархів над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки.
Реалізувати стратегію мають до 2025 року.
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