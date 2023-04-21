Наводимо переклад матеріалу National Catholic Register.

О 2-й годині ночі 9 березня Катерина Дробина навчалася у своїй кімнаті в гуртожитку Українського католицького університету (УКУ) у Львові, коли почула сигнал повітряної тривоги. Як вона часто робила під час війни з Росією, 17-річна студентка шукала порятунку в підвалі протягом чотирьох годин.

Тієї ночі російські війська випустили ракети по Україні, в результаті чого, згідно з повідомленням Reuters, загинули дев'ять цивільних осіб, у тому числі кілька у Львові, місті з населенням 720 000 людей, розташованому приблизно в 70 кілометрах на схід від кордону України з Польщею.

"Якоюсь мірою ми звикли до війни", - каже Дробина, студентка першого курсу гуманітарного факультету з західної частини Вінницької області України. "Ми не звикли, звичайно, до загибелі невинних людей, вибухів і тому подібних речей, але я думаю, що особисто я звикла до повітряної тривоги й т.д., тому що моя реакція на неї зараз зовсім інша, ніж була рік тому".

Відвідуючи заняття і намагаючись жити нормальним життям у трагічні та непевні часи для своєї країни, Дробину та чотирьох інших українських студентів університету напередодні Страсного тижня запитали про те, як війна вплинула на них, на їхню віру, надії на майбутнє і як вони справляються з цим. Як студенти, вони звільнені від обов'язкової військової служби, але поділяють співчуття і підтримку українських солдатів.

Попри те, що війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, триває вже два Великі пости та Великодні, 20-річна Марія-Олеся Тарасова каже, що "надія і віра жевріють глибоко всередині мене". Живучи в очікуванні перемоги добра над злом у війні, Тарасова, студентка другого курсу соціології зі Львова, яка прагне зробити кар'єру, допомагаючи людям, чиї голоси не чують, також чекала слави Великодня, щоб відсвяткувати Христове воскресіння, коли українці вітають один одного словами "Христос воскрес!" - "Воістину воскрес!".

Продовжуємо працювати, попри виклики

Тієї ж ночі, коли Дробина почула сигнал тривоги, Анастасія Княжицька, яка живе в тому ж гуртожитку, сказала, що не чула його, можливо, через те, що в її кімнаті не працював гучномовець.

Княжицька, 17-річна студентка гуманітарного факультету, також родом з Києва. Попри всі негаразди, які раніше включали часті відключення комунальних послуг, вона каже, що намагається залишатися в теперішньому часі.

"Я намагаюся якомога більше думати про свій теперішній стан, а не про те, що може статися в майбутньому, оскільки він не завжди може бути стабільним і не завжди все може скластися так, як я хочу", - сказала Княжицька.

Війна змінила її надії та мрії, хоча вона все ще хоче здобути докторський ступінь з історії.

"Зараз я не відчуваю себе обмеженою у багатьох аспектах, - каже вона. "Звичайно, є речі, які я хотіла б змінити, але, зрештою, я нічого не можу зробити для того, щоб все раптом стало краще. Є невеликі речі, які я можу зробити, щоб наблизити себе до майбутнього, яке я хочу бачити, тому я намагаюся зосередитися на них і не думати про інші проблеми".

Війна перекреслила спогади Юлії Коновалик про дитинство та красу природи її країни.

"Нещодавно, коли я дивилася з вікна на рідну землю і своє місто, я відчула, що ці образи з мого минулого зараз порожні й знищені, тому що вони здаються мені образами з мого далекого минулого, яке ніколи не повернеться до мене", - сказала Коновалик, 17-річна студентка першого курсу гуманітарного факультету зі Львова, яка цікавиться кінорежисурою та акторською майстерністю.

Природа все ще надає заспокійливий ефект у вигляді весняних дощів, каже Олексій Кавин, 17-річний студент-першокурсник зі Львова, який цікавиться правом.

"Попри повітряну тривогу і на жахливі новини, які надходять зі східних областей, — каже Кавин, — це дуже жахливо, але погода на цьому тижні дійсно хороша, і це дозволяє трохи розслабитися".

Кавин ще не знає, як він використовуватиме свій юридичний ступінь, але каже, що зацікавлений у співпраці з Європейським судом з прав людини.

Дробині допомагає намагання продовжувати жити так, як вона жила до війни. "Це також наближає нас до перемоги", - сказала вона, додавши, що бачить, як інші українці роблять те ж саме.

"Я бачила щасливих людей, які продовжують жити та продовжують робити те, що робили раніше, продовжують сміятися і просто продовжують бути щасливими людьми", - сказала Дробина, додавши, що також знаходить силу в прикладі предків, які боролися за країну в різні епохи.

Підтримка з боку віри, культури та літератури

Ще одним джерелом сили є українське мистецтво та література минулого і сьогодення, сказала Княжицька.

"Я думаю, що ми, як нація, постійно повертаємося до нашої історії, переосмислюємо її й певні її частини, — сказала вона. "Це, в певному сенсі, допомагає нам відчувати себе краще в нашій ситуації зараз. Я думаю, що це може бути близьким для багатьох людей".

Українці також читають у соціальних мережах поезію українських солдатів, які воюють на передовій, розповіла Коновалик, яка дізналася про поезію від друга сім'ї, який служить в армії в Луганську.

За словами пані Тарасової, у важкі часи Українська Греко-Католицька Церква відігравала визначну роль в Україні. "Її переслідували нацисти, росіяни ще в минулому столітті", - сказала вона. "Багато священників загинуло, багато простих людей було вбито за свою віру, наприклад".

Українська Греко-Католицька Церква, від якої Український Католицький Університет бере свої церковні особливості, є найбільшою католицькою Церквою східного обряду, що перебуває у повному сопричасті зі Святим Престолом.

Разом зі своїми друзями, громадою, родиною та християнськими блогерами, які пишуть про Україну, Тарасова знайшла підтримку у священників.

До війни вона знала про Бога, але казала, що її віра не була дуже сильною. "Війна стала тим моментом, коли я зрозуміла, що мені потрібно духовно зростати - тому що до війни я була такою собі мрійливою християнкою, знаєте, "все добре, значить, Бог добрий, всі щасливі", - сказала Тарасова. "Тепер же, це як справжній зв'язок з Богом, і тобі потрібно все перебудовувати, так що це виклик".

Уривки зі Святого Письма, зокрема Еклезіаста 3:1-13, дають натхнення. "Це дає мені надію, що одного дня [війна] закінчиться", - сказала вона. "Я знаю це. Важко повірити, але це змушує мене продовжувати; і деякі духовні наставники та розмови з ними та моїми друзями, які також є духовними, дуже допомагають мені".

Розмови з Богом

За її словами, Коновалик також має надію на закінчення війни та знаходить полегшення і заспокоєння, ділячись своїми тривогами, думками й питаннями з Богом вночі.

"Мені потрібно стояти на місці та не звертати надто багато уваги на такі жахливі події, як ця війна, тому що вона не буде тривати вічно, — сказала вона. "Всі війни рано чи пізно закінчуються, і ця робота також закінчиться. Нам не потрібно зупинятися, це головна мета".

Коли почалася війна, Княжицька досліджувала інші релігії та християнські конфесії, але блоги, які вона читала, зосереджені на темі кінця світу, не приносили їй спокою.

"Особисто я знайшла це дуже тривожним, — сказала вона. "Спочатку це відлякало мене від християнства. Це було дуже несподівано, тому що я хотіла дізнатися більше про віру, щоб наблизитися до неї, а в підсумку робила протилежне тому, що мені говорили, а не те що я шукала сама".

Княжицька сказала, що зрозуміла, що її віра "не в тому, щоб бути досконалою людиною, не в тому, щоб робити все ідеально", - сказала вона. "Вона не в тому, щоб ніколи не грішити. Вона полягає в тому, щоб мати стосунки з Богом. Це про те, що я не поспішаю будувати ці стосунки".

Дізнаючись більше про католицизм і християнство, Княжицька почала щодня молитися Розарій. "Я наново відкриваю для себе все те, чого не знала в дитинстві, — каже вона. "Я вирішила залишитися в Греко-Католицькій Церкві, в якій я була хрещена в дитинстві", - сказала вона.

Дробина ніколи не сумнівалася в Бозі, коли почалася війна.

"Я розмовляла з Богом", - сказала Дробина, яка виросла в Українській Православній Церкві, але зараз відвідує Українську Греко-Католицьку Церкву, від якої її університет бере свої церковні особливості. "Це була навіть не молитва, а спілкування, розмова з Богом. Я намагалася розповісти йому все, що я відчуваю, і це було дуже корисно для мене, тому що коли я говорила з ним, я відчувала, що я не одна. Хтось тут є, щоб допомогти мені".

Коли вона вступила до університету, де молитва є постійною частиною життя, Дробина відкрила для себе Церкву. "Коли люди разом моляться, коли вони розмовляють з Богом — це неймовірна річ", - каже вона. "Це те, що мені дуже допомогло. Коли багато людей збирається разом і ми маємо молитву Тезе, коли ми молимося за героїв України та ми збираємося разом і просто молимося, щоб Бог допоміг тим людям, які знаходяться на окупованих територіях, нашим солдатам, нашим захисникам, ти відчуваєш, що ти з тими людьми, які воюють за тебе, які зараз перебувають у дуже складних ситуаціях. Ти відчуваєш, що ти їм допомагаєш, і це допомагає тобі не відчувати себе непотрібним в якийсь момент".

Під час своєї нічної молитви за українських солдатів Кавин просить Божого провидіння для них.

Вихований в Українській Греко-Католицькій Церкві, він каже, що все ще відкриває для себе віру. Кавин відвідує месу в історичному гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові, де військові священники-капелани надають душпастирську опіку солдатам та їхнім близьким. За його словами, у церкві відбувається багато похоронів солдатів.

"Завжди є ситуації, в яких ти розумієш, що немає нічого, окрім Бога і його сили", - сказав Кавин. "Коли є тривога і ти дуже боїшся того, що може статися, ти розумієш, що може бути допомога", - сказав він. "Я думаю, що Бог — це єдине плече, на яке я можу покластися, коли відбувається ракетний обстріл або інша жахлива дія під час війни".