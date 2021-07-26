Створювали фейки для РФ: СБУ ліквідувала потужну ботоферму

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.



Як йдеться у повідомленні, організував її місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тис. SIM-карток українських та російських мобільних операторів.



Зазначається, що замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її «потужності», коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. В основному це «накрутка» кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. «Розрахунки» велися в рублях.



У ході проведених обшуків за місцем реального мешкання організатора ботоферми, виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.



Наразі тривають слідчі дії.



Після завершення експертиз організатору планується оголосити про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.



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