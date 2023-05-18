Створював систему фейкових владних установ та повторював наративи Кремля: в Полтаві затримали лідера "народовладдя"
Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру
Про це інформує СБУ.
Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого "народовладдя" і займався створенням фейкового самоврядування у місті. Незаконну інституцію назвав "радою територіальної громади" і навіть замовив печатку для псевдоустанови.
На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його об’єднання і створювати нові громади для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм послідовникам фігурант обіцяв посади у складі фейкової установи.
Крім того, у власноруч записаних відеокоментарях він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію РФ називав громадянською війною в Україні.
Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
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