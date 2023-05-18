Про це інформує СБУ.

Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого "народовладдя" і займався створенням фейкового самоврядування у місті. Незаконну інституцію назвав "радою територіальної громади" і навіть замовив печатку для псевдоустанови.

На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його об’єднання і створювати нові громади для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм послідовникам фігурант обіцяв посади у складі фейкової установи.

Крім того, у власноруч записаних відеокоментарях він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію РФ називав громадянською війною в Україні.

Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.