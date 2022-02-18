Суд Москви змінив умовне покарання на позбавленні волі брату Олексія Навального
Люблінський районний суд Москви замінив Олегу Навальному - брату опозиціонера Олексія Навального - умовне покарання на реальне позбавлення волі
Про це повідомляє Новая газета.
У січні МВС оголосило Олега Навального у міжнародний розшук. Незадовго до цього Федеральна служба РФ з виконання покарань захотіла замінити Навальному умовний термін на реальний "у зв'язку з невиконанням покладених обов'язків, ухиленням від відшкодування шкоди чи скоєнням нового злочину".
Преображенський райсуд Москви у серпні минулого року засудив брата опозиціонера до року умовно за нібито порушення антиковідних правил на акції протесту в Москві 23 січня 2021 року.
Крім Олега Навального, у справі винесли вироки прихильникам політика Любові Соболь, Кірі Ярмиш, Олегу Степанову та Миколі Ляскіну.
Олег Навальний на засіданні був відсутній.
- Нагадаємо, 26 січня 2022 МВС РФ оголосило в розшук Олега Навального, брата російського опозиціонера Олексія Навального, а також колишнього координатора московського штабу політика Олега Степанова.
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